Crveni krst Srbije obeležio Međunarodni dan volontera

Crveni krst Srbije organizovao je danas, povodom Međunarodnog dana volontera, dodele nagrada za najbolje radove na konkursu „Krv život znači“, koji je realizovan 2025. sa temom lepota darivanja i dobrote u činu dobrovoljnog davanja krvi.

Na konkursu su se takmičili predškolci, mlađi i stariji osnovci, kao i srednjoškolci i to u tri umetničke kategorije: literarnoj, likovnoj i video-kategoriji, saopštio je Crveni krst Srbije.

Međunarodni dan volontera obeležava se otkako je 1985. Generalna skupština UN svojom Rezolucijom odlučila da ukaže na veliki značaj volonterskog doprinosa za društvo.

Generalni sekretar Crvenog krsta Srbije Ljubomir Miladinović je kazao da ovogodišnja dodela nagrada nosi važnu simboliku s obzirom da se odvija upravo na dan kada se slave volonteri, piše u saopštenju.

Miladinović je ukazao na slogan ovogodišnjeg Međunarodnog dana volontera – „Lokalno – svugde prisutni“ i istakao vezu između lokalnih zajednica i onih koji, kako je naveo, dobrom voljom, znanjem i vremenom čine svet boljim.

Crveni krst se ponosi sa 33.000 volontera, većinom mladih, a Međunarodni pokret Crvenog krsta i Crvenog polumeseca sa preko 17 miliona, navodi se.

(Beta)

