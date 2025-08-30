Crveni krst upozorava na nemogućnost evakuacije grada Gaze

Crveni krst je danas upozorio na nemogućnost bezbednog sprovođenja masocne evakuacije Pojasa Gaze, dok Izrael pojačava opsadu grada u pripremi velike ofanzive protiv palestinskog Hamasa.

„Nemoguće je da se masovna evakuacija Pojasa Gaze sprovede bezbedno i dostojanstveno pod trenutnim uslovima“, rekla je Mirjana Spoljaric, predsednica Međunarodnog komiteta Crvenog krsta (MKCK).

Takav plan je, kako je navela, „ne samo neizvodljiv, već i neshvatljiv“, rekla je ona.

Hiljade stanovnika je već pobeglo iz grada, koji se nalazi na severu teritorije i gde, prema procenama UN, živi skoro milion ljudi.

Nakon skoro 23 meseca rata koji je opustošio Pojas Gaze, evakuacija grada Gaze „dovela bi do masovnog raseljavanja stanovništva koje nijedan deo Pojasa Gaze ne bi mogao da prihvati“, dodala je predsednica MKCK.

Uprkos rastućem pritisku iz inostranstvu i u Izraelu da se okonča rat, vlada premijera Benjamina Netanjahua namerava da nastavi ofanzivu u Pojasu Gaze, a vojsci je naređeno da se pripremi za sveobuhvatni napad na grad Gazu.

Za Netanjahua i njegove saveznike krajne desnice, cilj je da se uništi Hamas, palestinski islamistički pokret koji je pokrenuo rat u oktobru 2023. godine, kao i da se vrate svi taoci oteti tog dana.

Za izraelsku vojsku, koja je juče proglasila grad Gazu „borbenom zonom“, evakuacija grada je „neizbežna“.

Na terenu, izraelske vojne operacije su se od jutros dodatno intenzivirale na obodu grada Gaze.

(Beta)

