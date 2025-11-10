Čučković: Ispod Studentskog trga arheološko nalazište, ideja je da bude muzej između stanica metroa

Gradski menadžer Beograda Miroslav Čučković izjavio je jutros da se ispod Studentskog trga u centru grada nalazi arheološko nalazište, te da postoji ideja da se na tom mestu napravi muzej između dve stanice budućeg beogradskog metroa.

Čučković je za televiziju Pink rekao da bi, prema trenutnim planovima, na Trgu republike trebalo da se ukrštaju linije 1 i 3 beogradskog metroa, a da je trenutna ideja da njihove stanice budu napravljene kod obližnjeg Studentskog trga i Tržnog centra „Staklenac“.

U koridoru koji bi spajao dve stanice, kako je dodao, bio bi izložen taj istorijski materijal.

Gradski menadžer je kao primer naveo garažu u Vlajkovićevoj ulici, pored Doma Narodne skupštine, gde je pronađen vodovod iz rimskog perioda, koji će biti sačuvan.

„Mi ćemo sva naša (arheološka) nalazišta sačuvati. I negde po atinskom i solunskom scenariju, napravićemo od toga turističku atrakciju“, naveo je Čučković.

Arheolozi su ranije govorili da je prostor Studentskog trga predstavljao središte antičkog rimskog grada, te da bi tu mogle da budu pronađene razne građevine iz tog perioda, ali i iz perioda Osmanskog carstva.

Gođevac (SSP): Nisu u stanju da izgrade metro, ali zato obećavaju arheološki park ispod zemlje

Potpredsednica beogradskog odbora Stranke slobode i pravde (SSP) Ana Gođevac ocenila je danas da gradske vlasti nisu u stanju da izgrade metro, ali zato „obećavaju arheološki park ispod zemlje“.

„Da oni nisu došli na vlast – danas bismo odavno imali metro i otvarala bi se druga linija, a ovako nemamo ni krticu za tunele i to kasni. Vučićeva fabrika laži radi u tri smene – gde je on stao sa svesnim i namernim obmanama, nastavili su Mali, Vesić, Šapić i sada Čučković“, navela je Gođevac u saopštenju.

Metro koji su projektovali, prema njenoj oceni, „‘stručnjaci’ Srpske napredne stranke (SNS)“ – ide pogrešnim linijama, umesto onih za koje su i sami glasali 2010. godine.

„Radovi kasne čitavu deceniju i još nisu počeli, tri puta je skuplji nego što je trebalo da bude (6,6 umesto 2,2 milijarde evra), gradi se bez tendera, a jedino što će sigurno ‘podići’ jesu cene kvadrata investitora bliskih vlasti na Makišu i Beogradu na vodi“, navela je Gođevac.

Gradski menadžer Beograda Miroslav Čučković izjavio je jutros da se ispod Studentskog trga u centru grada nalazi arheološko nalazište, te da postoji ideja da se na tom mestu napravi muzej između dve stanice budućeg beogradskog metroa.

Čučković je za televiziju Pink rekao da bi, prema trenutnim planovima, na Trgu republike trebalo da se ukrštaju linije 1 i 3 beogradskog metroa, a da je trenutna ideja da njihove stanice budu napravljene kod obližnjeg Studentskog trga i Tržnog centra „Staklenac“.

U koridoru koji bi spajao dve stanice, kako je dodao, bio bi izložen taj istorijski materijal.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com