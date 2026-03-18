Čučković: Završena mašina za kopanje metroa, u aprilu počinje kopanje stanica

Menadžer Grada Beograda Miroslav Čučković izjavio je da je mašina koja će kopati beogradski metro završena u Kini i da bi tokom aprila trebalo da počne kopanje stanica za metro na dve lokacije u Beogradu.

Mašinu će, kako je rekao za Radio-televiziju Srbije, 20. aprila prekontrolisati stručni timovi preduzeća „Beogradski voz i metro“, nakon čega bi ona trebalo da bude poslata za Srbiju.

Dodao je da će u aprilu početi kopanje stanica za deonicu prve linije metra – jedne kod Pančevačkog mosta, druge u Železniku, kako bi mašina mogla na tim mestima da uđe pod zemlju kada stigne u Beograd.

Čučković je kazao da bi u aprilu trebalo da počnu i radovi na tunelu od Bulevara despota Stefana do Ekonomskog fakulteta, dodajući da se trenutno vrše detaljne analize celog tog prostora, s obzirom da će tu biti izgradnja i metro stanice i tunela.

Gradski menadžer je kazao da predstoji i rekonstrukcija dela Pančevačkog mosta koji se nalazi na kopnu, dok bi sledeće godine moglo da dođe do rekonstrukcije ostatka, a biće rekonstruisan i Stari železnički most između Sajma i Novog Beograda, koji će postati pešački most.

Upitan da li će ovog leta biti izgrađen i most od Zemunskog keja do Velikog ratnog ostrva, odnosno plaže Lido, Čučković je kazao da nije moguće ovog leta, jer mora da se naprave osam stubova koji treba da nose most, dodajući da je u toku i analiza čelične konstrukcije koja je skinuta sa Starog savskog mosta.

Čučković nije mogao da navede kada bi naselja na levoj obali Dunava mogla da dobiju kanalizaciju, ali da je projekat razdvojen i da se trenutno radi projekat za prečišćavanje otpadnih voda koji bi do kraja leta trebalo da bude završen.

(Beta)

