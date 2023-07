Ćulibrk: Napadi na novinare potvrđuju da živimo u nenormalnoj zemlji

Glavni urednik nedeljnika NIN Milan Ćulibrk izjavio je danas da je targetiranje profesionalnih novinara postala svakodnevna pojava u društvu i još jedan dokaz da živimo u nenormalnoj zemlji.

Ćulibrk je agenciji Beta kazao da će svako ko kaže bilo šta što ne odgovora sadašnjim ljudima na vlasti biti proglašen za stranog plaćenika i domaćeg izdajnika ili neko ko želi sve najgore svom narodu i državi.

„Međutim, za razliku od predstavnika vlasti, mi želimo sve najbolje i državi i narodu. Vlast radi da nam bude sve gore. Radi se o klasičnoj zameni teza, da se pažnja skrene s loših stvari koje nam se dešavaju u svakodnevnom životu“, ocenio je on.

Ćulibrk je naveo da vlastima smeta kada nezavisni novinari objave činjenice da je Srbija treća zemlja u Evropi po visini inflacije, „jer nas oni ubeđuju da živimo sve bolje, što nije tačno“.

„Onaj ko kaže da mi ne živimo sve bolje, proglašava se za neprijatelja države i naroda. Bez obzira na pretnje i targetiranja od strane vlasti, stalno treba ukazivati na njihove propuste i pogrešne mere koje nas sve više udaljavaju od normalnog sveta. Napadi na novinare samo potvrđuju da mi živimo u nenormalnoj zemlji“, naglasio je Ćulibrk.

Na pitanje Bete da li se spotovima u kojima se targetiraju novinari ugrožava i njihova bezbednost, glavni urednik NIN-a je rekao da postoji opasnost da neko poveruje u lažne optužbe protiv novinara.

„Svakako da se time ugrožava i bezbednost prozvanih novinara, jer će neko na ulici da poveruje u to što autori spota pričaju i onda može doći do problema. Sad se postavlja pitanje ko će biti kriv ako se nešto desi? Biće kriv onaj koji je ćutao na sve što se do sada dešavalo, a to je vlast“, istakao je Ćulibrk.

Pre tri dana na društvenim mrežama pojavio se još jedan spot protiv novinara N1, Nove S, Danasa i Insajdera, u kome se kaže da je njihov zadatak „da satru srpsku kulturu i pravoslavlje u Srbiji“.

Prikazujući fotografije sadašnjih i bivših novinara i urednika tih medija, ali i nekih opozicionih političara, u spotu se navodi da su oni „mračan svet medija“.

U spotu se ovi mediji optužuju da su „inkarnacija antisrpske propagande“, a da je „njihova zla namera da zatru srpski identitet, kulturu, tradiciju i veru“. U spotu se navodi da se sve to finansira stranim novcem.

(Beta)

