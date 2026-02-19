Curenje toksičnog gasa u rudniku u Nigeriiji, umrlo 37 osoba

Usled curenja toksičnog gasa u rudniku u Nigeriji umrlo je 37 osoba, dok je 26 hospitalizovano, saopštila je policija.

Policija je saopštila da je preliminarna istraga pokazala da se iznenada ispustio olovni oksid i drugih prateći gasovi poput sumpora i ugljen-monoksida, koji su toksični i otrovni za ljude, naročito u zatvorenom ili slabo provetrenom prostoru.

Vlada Nigerije zatvorila je rudnik, a istraga je u toku.

Rudari, prema rečima ministra za razvoj čvrstih minerala Delea Alakea, nisu bili svesni toksične prirode isparenja i nastavili su rad.

(Beta)

