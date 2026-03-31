Čustović (SSP): Društvo se guši u nasilju koje inicira i sprovodi Vučićev režim

Predsednica Ženske mreže Stranke slobode i pravde (SSP) Ferida Čustović izjavila je danas da se društvo u Srbiji svakodnevno guši u nasilju koje inicira, štiti i sprovodi režim predsednika Aleksandra Vučića.

„Dok žene tuku, bodu i ubijaju, vlast se krije iza zakona koji su mrtvo slovo na papiru i konferencija za medije posle kojih ostaju samo prazne priče i prazne čaše“, istakla je Čustović, navodi se u saopštenju SSP.

Podsetila je da SSP godinama predlaže plan borbe protiv nasilja nad ženama – pooštravanje kazni za nasilnike, formiranje jedinstvenog registra nasilnika i ekonomsko osnaživanje žena.

„Ovaj režim se oglušuje o sve naše predloge, što ne iznenađuje kada se setimo da je predsednik SNS-a Miloš Vučević žene nazivao mašinama za rađanje“, navela je Čustović.

Istakla je da je za stvarnu borbu protiv nasilja nad ženama neophodna promena sistema koja počinje smenom nasilnog režima.

(Beta)

