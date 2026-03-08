Čustović (SSP): Umesto ruža, tražimo prava koja imaju žene na kontinentu kome pripadamo

Predsednica Ženske mreže Stranke slobode i pravde Ferida Čustović izjavila je danas, povodom Međunarodnog dana žena, 8. marta, da žene u Srbiji traže prava koja imaju i žene na "kontinentu na kome pripadamo" - Evropi.

„Da bismo to ostvarile, neophodno je da promenimo sistem i poguramo Srbiju ka EU, svesne da se civilizacijski nivo meri položajem žena u društvu. I zato, umesto ‘hvala za ružu’, onima koji nas ignorišu poručujemo da nikada nećemo odustati, da ćemo, kada nas ne čuju, biti glasnije, a da ćemo, kada nas napadnu, biti solidarnije“, navela je Čustović.

Dok, prema njenim rečima, vlast prebrojava ruže, žene broje izgubljene živote, a dok se oni „smeškaju“, žene u Srbiji se pitaju koliko su sigurne.

„Dok se hvale napretkom, mi se sećamo kako za heroje proglašavaju batinaše koji su studentkinji bejzbol palicom polomili vilicu. Dok nam objašnjavaju koliko nam je dobro, mi iznova gledamo snimke gaženja studentkinja, a u glavi nam odzvanjaju Vučićeve reči kako su ljudi samo išli svojim putem“, dodala je Čustović u saopštenju.

Optužila je vlast da ženama nudi „samo strah i poniženje“, navodeći primer predsednika vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Miloša Vučevića kada je sa pozicije premijera „ženama poručio da su tu da rađaju“.

„Zato su žene na selu nevidljive, a u gradu rade za manje plate. Zato vlast, i pored užasavajućeg broja od 400 dece koja su u proteklih 12 godina ostala bez majki, uporno odbija sistemske mere protiv femicida koje predlaže Stranka slobode i pravde“, ocenila je Čustović.

(Beta)

