Čuvena električna uspinjača u Lisabonu iskočila iz šina, 15 ljudi poginulo

Električna uspinjača u Lisabonu izletela je iz šina, 15 ljudi je poginulo, a 18 je povređeno, saopštile su službe za hitnu pomoć glavnog grada Portugala.

Petoro povređenih je u ozbiljnom stanju, a među njima je i jedno dete, kao i nepoznat broj stranaca, objavio je Nacionalni institut za hitne službe.

Vlasti ovaj incident nazivaju najgorim u skorašnjoj istoriji grada u koji svake godine dolaze milioni studenata. Njihovo stecište upravo je žuto-bela uspinjača koja ima dvoja kola: jedna se uz strmo brdo uspinje a druga se na paralelnom koloseku spušta niz njega.

Bočne strane i vrh jedne od uspinjača delom su zgužvane i čini se da je udarila u jednu zgradu na mestu gde je okuka strme ulice.

Očevici su rekli lokalnim medijima da je uspinjača jurnula nizbrdo, po svoj prilici izvan kontrole. Još se ne zna šta je izazvalo nesreću, a sve se desilo na početku večernjeg saobraćajnog špica oko 18 sati.

Hitne službe kažu da su sve žrtve izvučene iz olupine za samo dva sata.

Kompanija Karis koja upravlja uspinjačom tvrdi da je redovno održavala sistem.

Električna uspinjača poznata kao Glorija može da ponese više od 40 ljudi, bilo da sede bilo da stoje. Redovno je koriste građani Lisabona i turisti, a spada u nacionalne spomenike.

U državi je za sutra proglašen dan žalosti.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com