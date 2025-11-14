Cvejić: Odluka o povlačenju četiri člana REM nije iznenađenje, drugi put rekli ne političkom nasilju

Potpredsednik stranke Srbija centar (SRCE) i bivši član Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) izjavio je danas da ostavka četiri izabrana člana u novi saziv tog tela nije iznenađenje, jer dolazi u trenutku kada je čitav proces „nedovršen zbog političke manipulacije vladajućeg režima“, navodeći da su oni drugi put rekli „jasno ‘ne’ ogoljenom političkom nasilju i zarobljavanju institucija“

Rodoljub Šabić, Dubravka Valić Nedeljković, Mileva Mališić i Ira Prodanov Krajišnik saopštili su danas da podnose ostavke na mesto članova Saveta REM-a jer, kako su naveli, ne pristaju da budu birani u procesu koji politiku stavlja iznad zakona nakon što je proces izbora članova tog Saveta „suštinski obesmišljen“ posle odluke većine u Skupštini Srbiji da ne izabere svih devet članova tog regulatornog tela.

Cvejić je, komentarišući njihovu odluku, za agenciju Beta rekao da je reč o ljudima koji su već pokazali visoki lični integritet tokom prethodne karijere.

„Osim toga, dostojanstveno su izneli i celu ovu jednogodišnju Vučićevu tragikomičnu predstavu, konstantno iskačući iz uloge koja im je namenjena i dosledno ukazujući na kršenja propisa i demokratskih načela od strane vlasti“, dodao je Cvejić.

Dodao je i da su ostali jedinstveni i kao grupa „u ovoj šumi političkih zamki i marifetluka“ Srpske napredne stranke, Socijalističke partije Srbije i Saveza vojvođanskih Mađara, uz ocenu da su na taj način pokazali da građanska zajednica koja ih je kandidovala ima jedinstven stav o osnovnim, reklo bi se pre civilizacijskim nego medijskim, pitanjima.

„Po drugi put su rekli jasno ‘ne’ ogoljenom političkom nasilju i zarobljavanju institucija, medija i svih drugih resursa koji pripadaju svim građanima Srbije. Poseban značaj ima to što su na ovaj način odgovorili i na pohvale vlastima za ‘progres’ u vezi sa izborom Saveta REM-a“, dodao je Cvejić.

Njihovo zajedničko saopštenje koje obrazlaže povlačenje iz procesa, prema oceni bivšeg člana Saveta REM-a, sasvim jasno nabraja argumente zašto se „onakav ishod glasanja u Narodnoj skupštini ne može nazvati napretkom“, a na šta su već upozoravale neke opozicione stranke i nevladine organizacije.

„Nadam se da će to ubuduće biti jasno svima koji prate političku situaciju u Srbiji. Sa ovom vlašću se ne može dogovarati, učešće u institucionalnim procesima koje organizuje kriminalna grupa na vlasti je gubljenje vremena“, kazao je Cvejić.

Tim, kako je naveo, dostojanstvenim i hrabrim potezom, nezavisni kandidati za Savet REM-a su, po analogiji, bacili tračak svetla i na drugi ‘progres’ vladajućeg režima – usvajanje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku koji „nije doneo dovoljno mogućnosti za kvalitetnu i poštenu reviziju biračkog spiska“.

„Upamtimo ovu lekciju za trenutak kada priprema biračkog spiska za predstojeće izbore krene u realizaciju“, rekao je agenciji Beta potpredsednik Srbija centra i bivši član Saveta REM-a Slobodan Cvejić.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com