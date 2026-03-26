Cvejić (SRCE): Neuspeh formiranja REM-a poraz za demokratiju, ali i za režim

Potpredsednik stranke Srbija centar (SRCE) Slobodan Cvejić ocenio je danas da je neuspeh u formiranju Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) poraz za demokratiju i nezavisne institucije, a "još više za vladajući režim".

„Zato što je ovaj neuspeh rezultat jedinstvenog nastupa svih stvarno nezavisnih predlagača, čime je skrenuta pažnja domaće i međunarodne zajednice i relevantnih političkih tela da Srpska napredna stranka i njeni saveznici nasilno prekrajaju volju građana i njihovih predstavnika“, kazao je Cvejić za list „Danas“.

Dodao je da je neformiranjem REM-a uskraćeno pravo građana na objektivno i nezavisno informisanje.

„Iako u Savetu REM-a ne bi bilo dvotrećinske većine koja bi mogla da povlači suštinski važne poteze u pravcu konsolidacije ovog važnogregulatornog tela, režim želi da demonstrira silu i primakne se mogućnosti da kupi još jedan glas u Savetu REM-a ako to bude potrebno“, naveo je on.

(Beta)

