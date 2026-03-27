Cvejić (SRCE): Plan operativnog tima za ispunjenje obaveza na putu ka EU će ostati samo na papiru

Potpredsednik Srbija centra (SRCE) i narodni poslanik Slobodan Cvejić ocenio je da se Srbija na putu pristupanja EU nalazi u vrlo teškoj situaciji, te da ne očekuje da Operativni tim za proces pristupanja može nakon dva meseca postojanja da ponudi bilo kakvo rešenje.

On je na sednici skupštinskog Odbora za evropske integracije reagujući na nastup rukovodioca Operativnog tima Danijela Apostolovića istakao da je on nekoliko puta u toku svog izlaganja rekao da „ima plan, da su usvojili plan i da će imati još planova“.

„Ja se bojim da će ta stvar da ostane na tome. Rekli ste da ćete vršiti nadzor i kontrolu rada institucija. Time ste u stvari dovedeni u istu situaciju u kojoj je nakaradnim zakonom dovedena i komisija za reviziju biračkog spiska. Tamo ćete imati toliko ovlašćenja da nešto stvarno napravite koliko će imati ona komisija. I ja se bojim da će te stvari ostati na tome bez vaše volje i namere. To sad nije sporno, ali prosto znate kako ide – seli ste na to mesto, nosićete i odgovornost za to što bude urađeno“, poručio je on.

Dodao je da je rad u oblasti vladavine prava kompleksan jer Srbija u tome nazaduje.

„I biće apsurdno ako u nekom sledećem izveštaju bude pisalo da su, opozvani ili suspendovani na neki način ‘šatorski zakoni’ i mi smo postigli rezultat. To vam nikada nećemo priznati za rezultat, jer tako nešto nikada nije ni trebalo da bude usvojeno, da se nađe na agendi i da mi sad slavimo kao uspeh ako to bude obustavljeno“, naveo je Cvejić.

„Rekli ste da verujete da će se napredak u odnosu na poslednji izveštaj EU videti u svakoj stavci. Zar ne mislite da je to malo preambiciozno? To stvarno nije izvodljivo ni za nekoga ko ima mnogo bolje okolnosti i mnogo bolje resurse. Ja ne verujem da će biti tako“, rekao je.

Istakao je da ideja predsednika Srbije Aleksandra Vučića da zemlja pristupi ekonomskoj zajednici i Šengenu, a bez prava glasa, nije dobra.

„To je tačno način koji bi najviše odgovarao ovoj autokratskoj vlasti – da dobija sredstva i resurse, a da ovde može da sprovodi politiku koja je sve više nasilna i sve više ugrožava i ustavna prava, krši ustavna ovlašćenja i polako klizi u još gori oblik autoritarne vladavine“, zaključio je Cvejić.

(Beta)

