Cvejić (SRCE): Režim krenuo u širok napad na univerzitet, pritisci će se samo pojačavati

Režim je krenuo u širok napad na univerzitet jer su posle studentskog protesta shvatili da postoji čitav segment društva nad kojim nemaju kontrolu, izjavio je danas potpredsednik stranke Srbija centar (SRCE) Slobodan Cvejić.

On je ocenio da će se pritisak na univerzitet u Srbiji „samo pojačavati sa ovim ministrom (prosvete) i sa ovakvom politikom vladajućeg klana“.

„Očekujem samo još agresivnije ispade, a u najavi je i novi zakon o visokom obrazovanju“, rekao je Cvejić a prenela stranka SRCE.

Ocenio je da je subotnja sednica skupštinskog Odbora za obrazovanje, na kojoj se raspravljalo o smrti studentkinje na Filozofskom fakultetu, za vlast bila „potpuni debakl“.

„Na sednici Odbora za obrazovanje je toliko faktički neistinitih stvari rečeno od strane nosilaca visokih funkcija, predsednice Skupštine (Ane Brnabić), ministra obrazovanja, da je neverovatno da neko sebi sme da dozvoli da kaže nešto što može da se vidi da nije tačno“, naveo je potpredsednik stranke SRCE.

(Beta)

