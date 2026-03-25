Cvejić (SRCE): Vučić protiv nezavisnog Saveta REM-a, glodur Informera mu važniji za propagandu

Potpredsednik stranke Srbija centar (SRCE) Slobodan Cvejić je danas ocenio da kampanja vlasti za predstojeće lokalne izbore pokazuje da je predsednik Srbije opstruirao zakonsko formiranje nezavisnog Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM).

Cvejić je istakao da se Vučićev režim čvrsto uhvatio za propagandu sa kontrolisanih medija kao „pijanac za banderu“, jer im je, kako je naveo, „nemoguće da asfaltiraju toliko kilometara lokalnih puteva ili kupe onoliko glasova koliko im nedostaje za poštenu pobedu“.

„Sada potpuno jasno zašto je Vučić, uz pomoć jednako nenadležne predsednice Skupštine Ane Brnabić i kroz nezakonitu inicijativu potpredsednice Elvire Kovač, opstruisao zakonsko formiranje nezavisnog Saveta REM, što je i sam priznao pred raspisivanje lokalnih izbora u 10 gradova i opština“, kazao je on, piše u saopštenju.

Prema njegovim rečima, situacija na terenu očigledno nije toliko povoljna za SNS, čim su morali da upregnu i urednika Informera Dragana j. Vučićevića da ide po selima i u njihovo ime, ponašajući se kao portparol vlasti, obećava infrastrukturu i blati političke protivnike.

„Zato ga meštani već zovu „službeni glasnik“. Samo zbog takve zloupotrebe siguran sam da bi u svakoj uređenoj državi regulator odlučio da mu suspenduje dozvolu za emitovanje“, kazao je Cvejić, bivši član Saveta REM-a.

Cvejić smatra i da je „to bio i Vučićev najveći strah, koji je u januaru demonstrirao upravo na Informeru“.

„Sada se tek vidi koliko bi nezavisni REM mogao da pomogne u borbi za iole normalnije izborne uslove i zato sam siguran da ga nećemo dočekati do republičkih ili predsedničkih“, kazao je on.

Ocenio je da Vučić „očigledno nije svestan da tako velika količina ogoljene negativne propagande, zasnovane na izvrtanju činjenica i zloupotrebi javnih resursa, može da mu nanese više štete nego koristi i da usmeri neopredeljene ka opozicionom delu javnosti“.

Po rečima Cvejića, neke ljude možeš da lažeš neko vreme, ali ne možeš da ih lažeš sve vreme.

„Agresija iz programa na režimskim televizijama ili teksta na portalima ili novinama, više pokazuje strah režima od gubitka podrške i posledica, koje će imati svaki pojedinac koji je kršio zakon i krao državni novac, nego moć stabilne vlasti“, kazao je on.

Podsetio je i da je režim Slobodana Miloševića „pred kraj sprovodio najstrašniju moguću propagandu i totalnu represiju nad nezavisnim medijima, a tada je Vučić bio ministar informisanja“.

„Milošević je na kraju priznao da je izgubio, a izgleda da je Vučić lekciju pogrešno naučio – on pojačava represiju umesto da prihvati da je svaka vlast smenjiva“, kazao je Cvejić.

(Beta)

