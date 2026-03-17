Cvejić (SRCE): Vučić zloupotrebljava decu u kampanji, REM ne reaguje

Potpredsednik Srbija centra (SRCE) Slobodan Cvejić ocenio je večeras da predsednik Srbije Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka u svakom izbornom ciklusu zloupotrebljavaju decu u političkoj kampanji.

Cvejić, bivši član Regulatornog tela za elektronske medije (REM), je za televiziju Nova kazao i da Savet REM na to ne reaguje, „iako postoje jasna pravila i neke granične situacije“, saopštila je stranka SRCE.

On je kazao da nije isto kad se pojavi „usputni snimak dece u televizijskom prilogu, na primer na nekom igralištu“, piše u saopštenju

“To može da prođe kao da nije zloupotreba, ali kad Vučić ide da obiđe jedno dete, rukuje se sa njim i roditeljima, priča, a kamere snimaju, to je čista zloupotreba“, kazao je.

Prema njegovim rečima, tu nema čak ni onoga što je inače zakonski uslov kod novinara – da se roditelj složi da oni mogu da učestvuju u tome.

„Ni to ne može, ne treba da omogući da to dete učestvuje u političkoj kampanji, jer onda je i roditelj odgovoran”, kazao je,

Rekao je da neke stvari podležu zakonskim odredbama i ako REM ne reguliše, postoje, kako je ukazao, drugi zakoni koji se staraju o tome šta je dobrobit deteta i gde se krše dečija prava.

“Za neke sadržaje, takođe, može da se pokrene redovni sudski postupak, ne mora REM da reaguje na sve“, rekao je.

Tu su, kako je naveo, tužilaštva, sudovi, organizacije za prava dece, druge nevladine organizacije koje se bave ljudskim pravima, mediji koji treba da izveštavaju o tim stvarima na objektivan način i da istaknu pitanja koja se time otvaraju”.

Prema mišljenju Cvejića, Vučić time obavlja svoju propagandu i stvaranje kulta ličnosti, dovoljno je prisetiti se njegovog “lansiranja” u medijsku sferu sa spasavanjem deteta (pre više godina) iz snega kod Subotice.

“Vučić i dan danas isti kult o sebi obnavlja – on je spasilac. On spasava Kosovo, evo vidimo ovih dana kako je spasao Srbe na Kosovu. Spasava srpsku privredu, vidimo po inflaciji i stepenu zaduženosti kako nas tu spasava i stalno obnavlja to jedno isto“, kazao je.

Drugo, kako je ukazao, petlja se (Vučić) u svake izbore i obnavlja kult ličnosti da bi doveo do toga da većina ljudi kaže – on nam daje, a kad nešto ne valja onda izjave – okružio se lošim ljudima.

(Beta)

