Da pitamo partije – koalicija Socijalističke partije Srbije, Jedinstvene Srbije i Zelenih Srbije

U okviru Demostatovog serijala “Da pitamo partije”, strankama i koalicijama koje učestvuju u izbornoj “trci” u glavnom gradu postavili smo sledeća pitanja: 1) Kako biste rešili problem saobraćajnih gužvi u Beogradu, naročito na sledećim „spornim tačkama“ – na Autokomandi, Brankovom mostu, Gazeli, u Kneza Miloša, na Slaviji, Bulevaru kralja Aleksandra, Novom Beogradu. Šta je glavni uzrok gužvi? Da li je moguće to rešiti, na koji način i u kojem roku?2) Da li je moguće rešiti problem aerozagađenja u Beogradu – kako, i u kojem roku? 3) Da li je moguće rešiti problem parkiranja u Beogradu – kako, i u kojem roku? 4) Da li je moguće rešiti problem vrtića u Beogradu – kako i u kojem roku (činjenica je da za dosta dece nema mesta u državnim vrtićima a za boravak dece u mnogim privatnim vrtićima Grad daje refundacije, ali postoje i nedoumice kako će to pitanje biti rešeno – privatni vrtići su uglavnom nezadovoljni aktuelnim predlogom Grada da na njihov račun budu uplaćivana novčana sredstva) 5) Da li je moguće rešiti problem gradskog prevoza u Beogradu – kako, i u kojem roku?

Saobraćajne gužve

Velike gužve u saobraćaju su realnost svake evropske i svetske prestonice, Beograd u tom smislu nije aboliran. U svakom slučaju, gradska vlast je u saradnji a republičkom vlašću preduzela niz mera kako bi se gužve u gradu Beogradu smanjile. Jedna od tih mera je završetak višedecenijskog projekta, a to je obilaznica oko Beograda,poručuje Žarko Dronjak, kandidat za odbornika u Skupštini grada koalicije Socijalističke partije Srbije, Jedinstvene Srbije i Zelenih Srbije. Prema rečima našeg sagovornika, time je smanjen broj saobraćajnih nezgoda, kao i emisija štetnih gasova, a pre svega rasterećena je glavna saobraćajnica kroz Beograd, a to je most Gazela, gde dnevno prođe 150.000 vozila

– Gradska vlast nastavlja i sa drugim projektima. Jedan od najbitnijih projekata ove gradske vlasti biće sigurno izgradnja metroa, gde je počela izgradnja na Makiškom polju. U svakom slučaju, taj projekat, koji će se u narednim godinama završavati, omogućiće da Beograd više ne bude ovoliko saobraćajno opterećen, poručuje Dronjak.

Aerozagađenje

Žarko Dronjak veruje da je moguće rešiti problem aerozagađenja u glavnom gradu, “prosto, to je dugoročan proces”. Kako objašnjava: “Beograd vrlo aktivno učestvuje u rešavanju tog problema. Pre svega, merimo nivo zagađenja vazduha u gradu. U tom smislu, u poslednjoj deceniji, treba napomenuti, Beograd je pošumio više od hiljadu hektara, sa dva i po miliona sadnica i tri hiljade drvorednih sadnica. Takođe, nabavljeno je 100 autobusa na gas koji saobraćaju na najfrekventnijim saobraćajnicama u gradu, na takozvanoj eko-liniji”.

Dronjak najavljuje i da “ulazimo u novi projekat nabavke 500 autobusa na gas, koji će smanjiti nivo zagađenosti vazduha u centralnim gradskim opštinama”.

-Treba napomenuti da Beograd i sa svojim gradskim opštinama učestvuje u projektu zamene kotlarnica na mazut i na ugalj, prelazi se daljinski system grejanja, što će, u svakom slučaju, smanjiti nivo zagađenosti vazduha u gradu, navodi sagovornik Demostata.

Parkiranje

Dronjak ukazuje da kada se govori o problemu parkiranja u Beogradu treba pomenuti neke egzaktne podatke. “U poslednjoj deceniji broj vozila se udvostručio, što je i indikator povećane ekonomske moći građana Beograda. Beograd pokušava da se uhvati ukoštac sa time izgradnjom podzemne garaže u Zemunu, ispod istoimene hale Pinki, to je etažna garaža od 150 mesta koja se prostire na 5407 kvadratnih metara. Takođe, u Skerlićevoj se planira izgradnja još jedne garaže”, ističe on.

Žarko Dronjak navodi i svoje lično iskustvo sa BG vozom:”Dok sam bio student iz Batajnice sam koristio BG voz, jer sam putovao u centar grada, i to mi je skraćivalo vreme putovanja mnogostruko. BG voz je projekat koji će grad Beograd nastaviti da eksploatiše i pozivam građane da ga što više koriste”.

Vrtići

Dronjak je optimista kada je reč o rešavanju problema koji se odnosi na nedovoljan broj mesta u državnim vrtićima u Beogradu. Kako ističe, to zahteva vreme i angažovanje gradske vlasti.

– Socijalistička partija Srbije je zajedno sa svojim koalicionim partnerima napravila izvesne pomake u tom smislu. Apsolutni je prioritet da svim mališanima u Beogradu vrtići budu dostupni, da se liste čekanja smanje, i one su se smanjile. Treba reći neke egzaktne podatke – 34.000 mališana više je upisano ove godine u poređenju sa 2012. godinom, 20 objekata smo, što opremili, što novih izgradili, i ubacili u sistem predškolskih ustanova u Beogradu. I to su oni prioriteti za koje se mi zalažemo. Znači – novi objekti, novi kapaciteti, gde će naši mališani ići. Grad Beograd ima takođe još neke projekte na kojima radi, recimo, od ovog meseca smo počeli sa besplatnim časovima engleskog za predškolce. Do sada smo plaćali 80 odsto ekonomske cene za decu u privatnim vrtićama, sad plaćamo 100 odsto ekonomske cene za decu u privatnim vrtićima. Državni vrtići su potpuno besplatni i SPS će nastaviti da se bori i da istraje na toj ideji da za svakog mališana u Beogradu budu dostupni vrtići, zaključuje Žarko Dronjak.

(Beta)

