Dan žalosti u Crnoj Gori zbog pogibije vojnika tokom gašenja požara

U Crnoj Gori zahvaćenoj požarima sutra, u četvrtak, je Dan žalosti zbog pogibije jednog vojnika tokom gašenja požara.

Načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore Miodrag Vuksanović je kazao da je stabilno stanje drugog vojnika koji je juče, u utorak, teško povređen istom prilikom kada se prvrnuo kamion-cisterna u kojem su obojica bila tokom gašenja u Kučima kod Podgorice.

U Crnoj Gori danima gore šume, kuće, građani su evakuisani, a danas su povređena dva vatrogasca kojima su povrede sanirane u Urgentnom centru.

U gašenju pomažu helikopteri iz Srbije i Crne Gore, vatrogasni avioni „kanaderi“ iz Hrvatske i Italije, a očekuje se i dolazak pomoći iz Mađarske i Austrije.

Vuksanović je rekao da sa šest protivpožarnih vozila Vojska učestvuju u gašenju požara i sa oko 200 pripadnika sistema civilne zaštite i spasavanja.

Policija je identifikovala su jednog maloletnika za koga se sumnja da je izazvao požar u mestu Bezjovo, u Kučima.

Policija kaže da ima informacije da je taj 14-godišnjak iz tog sela izazvao požar na imanju svojih roditelja, koji se proširio.

Policija u Bijelom Polju uhapsila je J.A. iz Pljevalja osumnjičenog za izazivanje požara u mestu Bijov Grob u opštini Bijelo Polje.

U većini delova Podgorice gde je gorelo prethodnih dana, požari su pod kontrolom, kazao je večeras vršilac dužnosti komandira Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada Nikola Bojanović i dodao da je stanje nepredvidivo.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com