Danas bez referenduma u RS, opozicija ocenila da je njegova najava bila sredstvo Dodikove trgovine

U Republici Srpskoj (RS) danas je trebalo da bude održan referendum, na kojem bi se građani izjasnili da li prihvataju odluke visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita (Christian Schmidt), presudu Suda BiH protiv bivšeg predsednika RS Milorada Dodika, kao i odluku Centralne izborne komisije (CIK) BiH da mu oduzme predsednički mandat.

„Da li prihvatate odluke neizabranog stranca Kristijana Šmita i presude neustavnog Suda BiH izrečene protiv predsednika Republike Srpske, kao i odluku CIK o oduzimanju mandata predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku“, glasilo je referendumsko pitanje, koje je vladajuća većina u Narodnoj skupštini RS definisala 23. avgusta, kada je donela i odluku o održavanju referenduma 25. oktobra.

U međuvremenu vlast je odustala od refrenduma, Dodik je priznao presudu Suda BiH, kojom je presuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja predsedničke funkcije, a u entitetskom parlamentu stavljeni su van snage svi zakoni usvojeni u poslednjih godinu i po dana, koje je prethodno Ustavni sud BiH proglasio anditejtonskim i protivustavnim.

Između ostalih, poništeni su i zakoni zbog kojih je protiv Dodika vođen proces pred Sudom BiH, koji je završen izricanjem osuđujuće presude protiv njega.

Dodik je odstupio s pozicije predsednika RS, a Narodna skupština RS je imenovala njegovu dugogodišnju savetnicu Anu Trišić Babić za vršioca dužnosti predsednika RS, koja bi na toj funkciji trebao da ostane do izbora novog predsednika na prevremenim izborima zakazanim za 23. novembar.

Dodik je početkom oktobra izjavio da je referendum samo odložen i da će se „najverovatnije održati 9. januara“, kada RS obeležava Dan republike.

Iz opozicione Srpske demokratske stranke (SDS) ocenili su da je najava održavanja refrenduma bilo samo „sredstvo za trgovinu i poigravanje emocijama naroda“.

„Istrgovali su ga za svoje lične interese, kao i one referendume koji su trebali biti 2010. godine i 2015. godine. Narod Republike Srpske nije podanički narod kojeg mogu varati kao što varaju šibicari. Naš narod je državotvoran narod koji prepoznaje izdaju“, izjavio je funkcioner SDS Branko Blanuša.

On je istakao da je vlast odustala od referenduma, a da se Narodna skupština „nije udostojila“ da formalno van snage stavi odluku o njegovom održavanju.

„Prihvatili su Kristijana Šmita, odrekli se državne imovine, prigrlili sve odluke Ustavnog suda BiH, prihvatili Sud i Tužilaštvo BiH i imenovali Anu Trišić-Babić kao v. d. predsednika RS“, podsetio je Blanuša.

Prema njegovim rečima, sledeći korak je da vlast RS prihvati ulazak BiH u NATO.

„Sledeći korak je poziv iz NATO-a za ulazak u članstvo. Koga su pitali? Gde je referendum? Nisu pitali nikog i referenduma neće biti, jer će već ovih dana biti nagrađeni skidanjem sa američke ‘crne listie’“, naglasio je Blanuša.

Predsednica Narodnog fronta (NF) Jelena Trivić izjavila je za novinsku agenciju Fena da bi „verovati Miloradu Dodiku u priču o referendumu bilo isto kao verovati u Deda Mraza“.

Ona je neodržavanje referenduma nazvala „potpunom potvrdom političke kapitulacije Saveza nezavisnih socijaldmeokrata (SNSD)“.

„U Narodnoj skupštini pogazili su sve – imovinu su predali na odlučivanje Kancelariji visokog predstavnika (OHR), dali legitimitet Ustavnom sudu BiH, a sledi ubrzan put ka NATO-u. Sve je to do paketa Dodikove kapitulacije. Odluke Skupštine pozdravili su ambasada SAD, OHR i britanski ambasador. Time je sve rečeno“, kazala je Trivić.

Prema njenim rečima, priča o referendumu bila „samo poligon za trgovinu sa strancima“ i način da Dodik očuva vlastitu političku poziciju.

„Njegova šuplja priča o borbi protiv mrskog Zapada ugašena je u 24 sata, glasovima njegove većine u Narodnoj skupštini. Sada je svima jasno da od referenduma neće biti ništa – RS je oslabljena, a ojačana je BiH“, rekla je Trivićeva.

Dodala je da Dodik već godinama „igra za strane interese, najviše hrvatske, a ponajviše zapadne.

„Srpski nacionalni interesi za njega su samo imaginacija i apstrakcija – i to su poslednja dešavanja potpuno razotkrila“, zaključila je ona.

(Beta)

