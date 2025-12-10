Danas dodela nagrade Heroji nasleđa Ansamblu Generalštab

Evropa Nostra Srbija i Delegacija Evropske unije u Srbiji danas u Beogradu organizuju dodelu nagrade Heroji nasleđa za 2025. „Ansamblu Generalštab“.

Nagrada, koja će biti uručena danas u 17.00, u Evropskoj kući, ustanovljena je radi priznanja izuzetnog ličnog ili kolektivnog doprinosa u oblasti očuvanja i promocije kulturnog nasleđa u Srbiji.

Ovogodišnji laureat je studentska inicijativa „Ansambl Generalštab“, koja je, po odluci stručnog žirija, nagrađena za izuzetan doprinos u promociji, zaštiti i savremenom tumačenju modernističkog arhitektonskog nasleđa Srbije.

Nagradu će uručiti zamenica šefa Delegacije EU u Srbiji Plamena Halačeva.

Svojim angažmanom, kreativnošću i javnim delovanjem, „Ansambl Generalštab“ je pokazao kako mladi, kroz kolektivni rad i solidarnost, mogu postati moćni čuvari evropskih vrednosti i našeg zajedničkog kulturnog blaga, navodi se u saopštenju.

Godišnju nagradu „Heroji nasleđa“ za lični doprinos u oblasti nasleđa ustanovili su Delegacija Evropske unije u Srbiji i Evropa Nostra Srbija u okviru Dana evropske baštine.

Manifestaciju Dani evropske baštine ustanovio je Savet Evrope 1985. u Francuskoj, ali se od 1999. vodi kao zajednička inicijativa Evropske komisije i Saveta Evrope.

Dani evropske baštine omogućavaju građanima da istražuju kulturu kroz tematske događaje i otkrivaju istoriju ljudi i lokaliteta koji su doprineli oblikovanju kulture i nasleđa Evrope.

Ovogodišnji Dani evropske baštine obeleženi su temom „Arhitektonska baština: prozor u prošlost, vrata u budućnost“, sa osvrtom na arhitektonsko nasleđe koje oblikuje evropski kulturni identitet.

(Beta)

