Danas dodela nagrade Heroji nasleđa Ansamblu Generalštab

Nagrada, koja će biti uručena danas u 17.00, u Evropskoj kući, ustanovljena je radi priznanja izuzetnog ličnog ili kolektivnog doprinosa u oblasti očuvanja i promocije kulturnog nasleđa u Srbiji.
Ovogodišnji laureat je studentska inicijativa „Ansambl Generalštab“, koja je, po odluci stručnog žirija, nagrađena za izuzetan doprinos u promociji, zaštiti i savremenom tumačenju modernističkog arhitektonskog nasleđa Srbije.
Nagradu će uručiti zamenica šefa Delegacije EU u Srbiji Plamena Halačeva.
Svojim angažmanom, kreativnošću i javnim delovanjem, „Ansambl Generalštab“ je pokazao kako mladi, kroz kolektivni rad i solidarnost, mogu postati moćni čuvari evropskih vrednosti i našeg zajedničkog kulturnog blaga, navodi se u saopštenju.
Godišnju nagradu „Heroji nasleđa“ za lični doprinos u oblasti nasleđa ustanovili su Delegacija Evropske unije u Srbiji i Evropa Nostra Srbija u okviru Dana evropske baštine.
Manifestaciju Dani evropske baštine ustanovio je Savet Evrope 1985. u Francuskoj, ali se od 1999. vodi kao zajednička inicijativa Evropske komisije i Saveta Evrope.
Dani evropske baštine omogućavaju građanima da istražuju kulturu kroz tematske događaje i otkrivaju istoriju ljudi i lokaliteta koji su doprineli oblikovanju kulture i nasleđa Evrope.
Ovogodišnji Dani evropske baštine obeleženi su temom „Arhitektonska baština: prozor u prošlost, vrata u budućnost“, sa osvrtom na arhitektonsko nasleđe koje oblikuje evropski kulturni identitet.
(Beta)
