Danas ispred Vlade u Beogradu skup solidarnosti sa novinarima i novinarkama u Gazi

Akcija solidarnosti sa novinarima i novinarkama u Gazi biće održana danas, ispred zgrade Vlade, u 14.00 časova, u organizaciji Instituta za medije i različitosti – Zapadni Balkan, Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS) i Udruženja novinara Srbije (UNS).

„Prema podacima Međunarodne federacije novinara (IFJ), od početka rata u Gazi ubijeno je najmanje 244 novinara i novinarki. Odaćemo počast stradalim koleginicama i kolegama i pročitati njihova imena“, naveo je NUNS u najavi skupa.

„Novinarke i novinari u Gazi su sistematski targetirani dok izveštavaju o genocidu i drugim ratnim zločinima. Oni su jedini glas iz unutrašnjosti opsade, budući da je ulazak stranim medijima zabranjen, te njihovi izveštaji postaju ključni za razotkrivanje zločina koji se dešavaju“, istakao je NUNS.

„Stojimo u solidarnosti sa njima i sa svim hrabrim ljudima na terenu koji rizikuju živote da beleže činjenice“, navedeno je u saopštenju.

(Beta)

