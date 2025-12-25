Danas je Božić po gregorijanskom kalendaru

Rimokatolička crkva, protestantske denominacije, anglikanska zajednica, kao i svi drugi hrišćani koji poštuju gregorijanski kalendar danas obeležavaju Božić, dan kada se veruje da je rođen Isus, najradosniji hrišćanski praznik.

U Rimokatoličkoj crkvi se u noći između Badnjeg dana (24. decembra) i Božića (25. decembra) služi sveta misa koja se zove polnoćka.

Centralnom proslavom na Badnje veče u crkvi Svetog Petra u Vatikanu predsedava papa.

Kardinal i beogradski nadbiskup Ladislav Nemet će u 11 časova u smederevskoj Crkvi rođenja Svetog Ivana Krstitelja služiti Božićnu misu.

Kardinal Nemet je u svojoj Božićnoj poslanici poručio da „različitost u našem društvu ne bi trebalo da dovodi do mržnje, do dubokih podela, koje vidimo na svakom koraku, nego baš do stvaranja jednog boljeg društva gde će svaka dobra stvar i vrednost naći svoje mesto u jedinstvu države Srbije“.

„Srbija je jedna od najhrišćanskijih zemalja u Evropi, sa preko 85 odsto stanovništva koje se javno izjašnjava da je hrišćansko. Kolika bi to bila snaga kada bismo živeli prema učenju Isusa Hrista, koji je došao među nas da nam pokloni puninu života“, istakao je kardinal Nemet.

Dan oči praznika, on je podsetio i da je ova godina 1700. jubilej Nikejskog sabora, na čijim temeljima počivaju zajedničke osnove i rimokatoličke i pravoslavne vere, i naglasio „postojanje ljubavi Boga prema svakom čoveku“.

„Ovaj sabor je pokazao da je moguće jedinstvo na centralnim temeljima vere, čak i kad se razlikujemo po kulturi i običajima. Nezavisno od naših razlika postoji zajedništvo u traganju za istinom“, rekao je kardinal Nemet.

Mise se danas služe i u još 15 rimokatoičkih hramova.

Božićno slavlje traje nekoliko dana, kod rimokatolika do praznika Sveta tri kralja, koji je 6. januara.

(Beta)

