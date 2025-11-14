Danas je Svetski dan borbe protiv dijabetesa, u Srbiji skoro 440.000 osoba živi sa dijabetesom

Skoro 440.000 osoba u Srbiji živi sa dijagnozom dijabetesa, a potencijalno još 246.000 osoba ne zna da ima dijabetes, saopštio je Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ povodom Svetskog dana dijabetesa koji se obeležava danas.

„Ovaj dan predstavlja najveću kampanju podizanja svesti o dijabetesu i njegovim faktorima rizika, značaju njegove prevencije i kvalitetne dijabetološke zdravstvene zaštite u celini, kao i o svim izazovima kojima su izloženi oboleli od dijabetesa“, objavljeno je na sajtu „Batuta“.

Fokus kampanje ove godine je blagostanje obolelih od dijabetesa na radnom mestu, sa sloganom „Upoznaj se sa dijabetesom i učini više za obolele na radnom mestu“.

„Pozivaju se poslodavci i zaposleni širom sveta da se bolje upoznaju sa potrebama obolelih i pokrenu promenu za bolji život sa dijabetesom na radnom mestu. Ideja je da se stvori takvo radno okruženje koje će pružiti podršku i osnažiti osobe koje žive sa dijabetesom“, piše u saopštenju.

(Beta)

