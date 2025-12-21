Danas najkraći dan u godini, počinje zima

Zima počinje danas, u nedelju 21. decembra, u 16. 03, objavilo je beogradsko astronomsko društvo „Ruđer Bošković“.

Na dan početka zime Sunce izlazi u 7.13, a zalazi u 16.00 što znači da će obdanica trajati osam časova i 47 minuta, a noć 15 časova i 13 minuta.

Tog dana Sunce pravi najmanji dnevni luk iznad horizonta, izlazi na jugoistoku, na jugu dostiže najmanju dnevnu visinu tokom godine, a zalazi na jugozapadu, navelo je to društvo na Instagramu.

Prema obaveštenju astronomskog društva, u isto vreme za stanovnike na južnoj Zemljinoj polulopti počinje leto.

Zima će trajati do petka, 20. marta 2026. kada će u 15.46 sati početi proleće.

(Beta)

