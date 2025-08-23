Danas nova okupljanja građana koji se protive blokadama

U više gradova u Srbiji od 18.30 časova biće održani skupovi „građana koji se protive blokadama“, na koje po društvenim mrežama i brojnim medijima pozivaju predstavnici vladajuće Srpske napredne stranke.

Politika i Informer navode da su okupljanja najavljena u skoro 80 gradova i opština, a kao „reakcija na višemesečne proteste i blokade koje su ozbiljno narušile svakodnevni život“.

Portal 021 navodi da će skupova biti u svim lokalnim samoupravama u Vojvodini osim u Novom Sadu, a da su prethodne skupove, održane u sredu, 20. avgusta, zvanično organizovala nevladina organizacija Centar za društvenu stabilnost.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je tada da su okupljanja održana u oko 50 gradova i sela u Srbiji, a da u pitanju „nisu okupljanja protiv ‘blokadera’, već protiv blokada“.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić je naveo da su u 49 mesta u Srbiji održani „skupovi građana koji se protive blokadama“ i da je na njima, prema policijskim procenama, bilo prisutno oko 33.000 ljudi.

Dačić je dodao da je sve proteklo mirno, bez ijednog incidenta i da bi „policija volela da svaki skup protekne na takav način“.

(Beta)

