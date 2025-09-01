Danas počinje Bledski strateški forum

Ovogodišnji Bledski strateški forum, na kojem učestvuju najviši zvaničnici brojnih zemalja i Evropske unije (DS), počinje u Sloveniji.

Na Forumu, koji se ove godine održava pod sloganom „Odbegli svet“ (A Runaway World), učestvuju i predsednici, premijeri ili ministri spoljnih poslova zapadnobalkanske šestorke. Srbiju predstavlja šef diplomatije Marko Đurić.

Bledski strateški forum okuplja učesnike iz raznih oblasti radi razmene mišljenja i dolaska do ideja za rešavanje aktuelnih i budućih izazova.

Kako je saopšteno, kroz strateški dijalog i inovativne ideje, na konferenciji će se baviti izazovima vladanja širom sveta i izgradnje poverenja u sve polarizovanijem svetu.

Na Forumu, između ostalih, učestvuju predsednici Slovenije Nataša Pirc Musar, Crne Gore Jakov Milatović, Češke Petr Pavel, Estonije Alar Karis, kao i premijeri Slovenije Robert Golob, Hrvatske Andrej Plenković, Albanije Edi Rama i Crne Gore Milojko Spajić.

Na nivou ministara spoljnih poslova na konferenciji će učestovati predstavnici Srbije Marko Đurić, Slovenije Tanja Fajon, Kosova Donika Gervala Švarc, Hrvatske Gordan Grlić Radman, Albanije Igli Hasani, Crne Gore Ervin Ibrahimović, BiH Elmedin Konaković, Severne Makedonije Timčo Mucunski.

Na Forumu učestvuju i najviši zvaničnici Evropske unije – predsednik Evropskog saveta Antonio Košta, visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednosti Kaja Kalas i evropska komesarka za proširenje Marta Kos.

Na Forumu će biti i specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog između Kosova i Srbije Peter Sorensen, izaslanik Francuske za Zapadni Balkan Rene Trokaz, visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit i zamenica generalnog sekretara NATO-a Radmila Šekerinska.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com