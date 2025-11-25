Danas počinje sednica Skupštine Srbije o predlogu budžeta za 2026. godinu

Sednica Skupštine Srbije na kojoj će biti razmatran predlog budžeta za 2026. godinu i set pratećih zakona počeće danas.

Predlogom budžeta Srbije za narednu godinu predviđeni su ukupni prihodi i primanja u iznosu od 2.414,7 milijardi dinara, što je za 2,9 odsto, odnosno 68,5 milijardi dinara, više u odnosu na iznos prihoda predviđen originalnim budžetom za ovu godinu.

Poreski prihodi planirani su u iznosu od 2.080 milijardi dinara (povećanje od 126,6 milijardi dinara), neporeski u iznosu 303,3 milijarde dinara, a donacije u iznosu od 31,4 milijarde dinara.

Ukupni rashodi i izdaci budžeta planirani su u iznosu od 2.751,7 milijardi dinara, pa će fiskalni deficit budžeta biti 337 milijardi dinara, odnosno tri odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Projektovana stopa rasta BDP-a za 2026. godinu iznosi tri odsto.

Na dnevnom redu treće sednice redovnog jesenjeg zasedanja parlamenta je 58 tačaka, među kojima su izmene poreskih zakona, predlozi zakona iz oblasti energetike, izmene Zakona o udžbenicima, kao i predlog autentičnog tumačenja odredbe leks specijalisa o rušenju Generalštaba, predlog Odluke o izboru Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, dopune Zakona o javnim medijskim servisima.

(Beta)

