Danas: Posle smene Justina sklonjeni i njegovi najbliži saradnici, Eparhija žička pred podelom

Dan posle objavljivanja odluke Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve (SPC) o suspenziji episkopa žičkog Justina (Stefanović) sa dužnosti do majskog zasedanja Svetog arhijerejskog sabora, danas su u najvećoj eparhiji u SPC, "odmah sklonjeni" i najbliži saradnici episkopa, piše portal Danas.rs.

U skladu sa odlukom Sinoda, vladika Justin trebalo bi da ostane u vladičanskoj rezidenciji, ali su odmah sklonjeni njegovi najbliži saradnici, nezvanično saznaje Danas iz crkvenih izvora.

Njegov lični sekretar protosinđel Sava (Ilić) prebačen je u srednjovekovni manastir Rača kod Bajine Bašte, zadužbinu kralja Dragutina, a arhimandrit Damjan (Cvetković), sekretar Eparhijskog upravnog odbora Eparhije žičke, u zadužbinu Stefan Nemanje Studenicu gde je bio „nepoželjan“ kao iguman, piše taj portal.

Pozivajući se na izveštaje Komisije Patrijaršijskog upravnog odbora, kao i sinodske komisije koje su od marta 2025. do početka februara 2026. proveravale finansijsko poslovanje Eparhije žičke, Sinod je vladiki Justinu stavio na teret „brojne kanonske i druge crkvene prestupe“.

U saopštenju od srede, Sinod tvrdi se da je vladika Justin „izvršio finansijske zloupotrebe u SPC, koje za sobom povlače i krivičnu odgovornost pred državnim organima“.

Danas navodi da njihovi izvori u SPC nezvanično prognoziraju da će Sabor potvrditi odluku Sinoda o smeni vladike Justina, a da će Eparhija žička biti podeljena na dva dela.

„Jedan deo sa sedištem u Čačku na upravu bi trebalo da dobije vladika Tihon, a u drugom dužnost nadležnog episkopa trebalo da preuzme novoimenovani administrator vladika niški Arsenije. Na upražnjenu Nišku eparhiju Sabor bi trebalo da imenuje novog eparhijskog arhijereja“, piše taj portal.

Izvori Danasa navode da je „Andrićevom vencu i crkvenoj centrali“ trenutno „nedostižna meta“ mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije (Mićović), i da zato „čiste“ po Srbiji ono što mogu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com