Danas sastanak proizvođača mleka i Ministarstva, učesnici blokada odredili delegaciju

Ministarstvo poljoprivrede prihvatilo je zahtev poljoprivrednika i proizvođača mleka, koji sedmi dan zaredom blokiraju Ibarsku magistralu u selu Mrčajevci kod Čačka, da danas u 13 časova bude održan hitan zajednički sastanak, a učesnici blokade rekli su agenciji Beta da su odredili predstavnike iz pet udruženja.

Prema njihovim rečima, na sastanku učestvovati predstavnici udruženja „Šajkača“, „Naše mleko“, „Spas i opstanka stočara zapadne Srbije“, Udruženja povrtara iz Zablaća i Proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja.

Kazali su da im je Ministarstvo poljoprivrede uputilo juče u podne poziv za sastanak, te da oni odrede vreme i učesnike, a poljoprivrednici su im odgovorili u ponoć da sastanak traže za danas, što je ministarstvo potvrdilo desetak minuta kasnije.

Blokada Ibarske magistrale u Mrčajevcima kod Čačka, koju organizuju čačansko poljoprivredno udruženje „Šajkača“ i kraljevačko Udruženje proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja, počela je u sredu, 11. februara u 13 časova i od tada traje neprekidno, bez incidenata.

Njihovi novi zahtevi su da se hitno stopira kompletan uvoz svih poljoprivrednih proizvoda, da se država obaveže da otkupi postojeće viškove u robne rezerve, kako bi se što pre stabilizovalo i regulisalo tržište i da otkupljivači odmah nastave preuzimanje svih količina mleka.

Te zahteve podržali su poljoprivrednici iz okoline Čačka, Kraljeva, Kragujevca, Užica, Topole i u Vojvodini koji su najavili da će i danas održati dvočasovne blokade puteva u njihovim krajevima, a od srede radikalizovati proteste.

(Beta)

