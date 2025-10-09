Danas se navršavaju 34 godine od ubistva novinara šabačkog dopisništva RTS na ratištu u Hrvatskoj

Danas se navršavaju 34 godine od ubistva četvoro novinara šabačkog dopisništva Radio-televizije Srbije (RTS) koji su izveštavali sa ratišta u Hrvatskoj a za taj zločin, po navodima Udruženja novinara Srbije (UNS), niko nije odgovarao.

Novinar Zoran Amidžić, snimatelj Bora Petrović i asistent snimatelja Dejan Milićević ubijeni su 9. oktobra 1991. godine kada je na putu Petrinja-Glina iz zasede otvorena vatra na automobil u kom su se nalazili dok je mobilisani urednik u Radio Šapcu ;Sretan Ilić preminuo na putu do bolnice.

Po navodima UNS, podaci iz Amidžićeve novinarske beležnice i dokumentacije koju je imao kod sebe ubrzo posle ubistva pojavili su se u hrvatskom listu „Slobodni tjednik“.

„U tom listu, osam dana nakon ubistva, pojavio se tekst pod naslovom ‘Pucati na špijune bez zaustavljanja’. Iz teksta se vidi da je autor, potpisan sa Jovan Kubura, koristio beležnicu i dokumenta koja je kod sebe imao Amidžić kada je ubijen“, stoji u saopštenju.

Istraga o ubistvu novinara RTS nije pokrenuta i za taj zločin do danas niko nije odgovarao.

Ulica u Šapcu iz koje su novinari RTS krenuli da izveštavaju sa ratišta nosi njihovo ime a 2018. godine ispred medijske zgrade u „novinarskom kvartu sećanja“ u tom gradu, podignuto je spomen-obeležje u znak sećanja na ubijene novinare.

(Beta)

