Danas sednica Saveta bezbednosti o stanju u BiH

Predsedavajući Predsedništva Bosne i Hercegovine (BiH) Željko Komšić danas će govoriti na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija (UN) u Njujorku, povodom najnovijeg izveštaja visokog predstavnika Kristijana Šmita o stanju u BiH.

Za razliku od ranijih zasedanja, Šmit se ovog puta neće obratiti u Savetu bezbednosti, jer sednicom predsedava Rusija, koja ga ne priznaje kao legitimnog visokog predstavnika.

Visoki predstavnik je u svom izveštaju, koji je uputio Savetu bezbednosti, ocenio da u BiH i dalje prevladava mir, uprkos političkim napetostima koje su usledile posle napada na osnovna načela Dejtonskog mirovnog sporazuma od vladajuće koalicije u Republici Srpskoj.

On je istakao da sve strane u BiH moraju da poštuju Dejtonski sporazum, kao i sudske presude, bilo da se radi o presudama Suda BiH ili Ustavnog suda BiH, optuživši vladajuću koaliciju u RS da godinama radi protiv države i njenih institucija.

Izveštaj Savetu bezbednostu uputila je i Vlada RS, u kojem je navela da je „demokratski ustavni poredak uspostavljen Dejtonskim mirovnim sporazumom, nažalost, izmenjen i narušen nezakonitim diktatorskim dekretima različitih međunarodnih visokih predstavnika, a najdrastičnije to čini aktuelni samozvanac – Kristijan Šmit“.

U izveštaju se iznosi, kako je navedeno, pravna neutemeljenost suđenja bivšem predsedniku RS Miloradu Dodiku i same sudske odluke, te niza postupaka koji nisu zasnovani na zakonu usvojenom u Parlamentarnoj skupštini u propisanom postupku, kako to nalaže Ustav BiH, već isključivo na „inkriminaciji koju je Šmit lično izmislio i nametnuo“.

Sednica Saveta bezbednosti počeće u 15.00 čaova po srednjoevropskom vremenu, a očekuje se da se obrate predstavnici stalnih članica Saveta bezbednosti – Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Francuske, Kine i Rusije, a predviđena su i izlaganja predstavnika Srbije i Hrvatske.

(Beta)

