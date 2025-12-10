Danas: Službena beleška, policija sprečila primenu zakona u Ćacilendu, odbila pratnju tužiteljki

Tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu Gordana Nedić Isailović opisala je, u službenoj belešci, način na koji joj onemogućeno da obavi uviđaj u „Ćacilendu“, o čemu su ranije mediji javili, navodeći i da nije razumela odbijanje policije da postupa kako im je naložila.

Ona je u belešci, koju je objavio Danas, napisala da je policija iz stanice Stari grad obavestila da je jedna osoba prijavila da su joj u „Ćacilendu“ četvorica-petorica maskiranih mušakraca, lica prektivenih kapama, otela telefon, kao i da je želela da odmah ode na lice mesta.

Navela je da nju nazvao načelnik kriminalističke tehnike kako bi je upozorio da vršenje uviđaja u tom delu grada nije bezbedno, zbog čega je otišla u njegov kabinet gde joj je rekao da je to nemoguće zbog protesta koji se u tom trenutku odvijaju.

Takođe, i načelnik policijske stanice da su radnici policije sa lica mesta upozorili na nemogućnost obezbeđenja radi vršenja uviđaja.

Međutim ona je insistirala da joj se obezbedi da izvrši uviđaj jer je smatrala postoji mogućnost da tamo zateknu izvršioce dela i nađu telefon.

„Načelnici su odbijali pod izgovorom da zaista nemoguće obezbediti lice mesta, da uviđajna ekipa ne može sa mnom kao dežurnim tužiocem da ode na plato ispred Skupštine“, napisala je Nedić Isailović, opisujući dalje napore da joj se to ipak omogući.

Ona je navela da nije razumela indiferentnost policije u ovoj situaciji i odbijanje da postupi kako im je naložila, jer je napomenula da na tom prostoru, a prema njenim dosadašnjim neformalnim saznanjima, mogli sprovesti i radnju pregleda osoba i stvari, s obzirom na to da na tom mestu možda borave i lica kriminogene prošlosti, osobe za kojima su raspisane potrage, poternice ili je doneto rešenje o određivanju pritvora.

To bi, objasnila je, policiji olakšalo i rasvetljavanje eventualnih drugih krivičnih dela, možda bi se otkrila i nova krivična dela.

(Beta)

