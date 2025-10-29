Danas u jednodnevnoj obustavi rada 56 od 59 apoteka u sastavu Apoteka Beograd

U jednodnevnu obustavu rada danas je stupilo 56 od 59 apoteka u sastavu Apoteka „Beograd“, kao i laboratorije, magacin centralnog snabdevanja i druge službe, zbog nemogućnosti dostojanstvenog i bezbednog rada, kao i nepostojanja uslova i sredstava za pružanje primarne zdravstvene zaštite.

Odluku o jednodnevnoj obustavi rada doneli su zaposleni u okviru svojih radnih jedinica i traže od Grada Beograda, kao osnivača preduzeća, i Ministarstva zdravlja da sistemski pristupe rešavanju problema, koji se tiču i Apoteke „Beograd“ i cele farmaceutske delatnosti.

Jednodnevna obustava je u biti u skladu sa radnim vremenom svake apoteke, iz čega su izuzeta noćna dežurstva i profesionalno procenjeni hitni slučajevi, koji ne mogu biti zdravstveno zbrinuti u privatnim apotekama.

„Naš osnovni posao je izdavanje lekova i medicinskih sredstava na lekarski recept i sve ostale usluge koje pružamo proizilaze iz toga. Usled neredovne snabdevenosti osnovnim lekovima i medicinskim sredstvima i zbog dalje neizvesnosti o stabilizaciji iste, uskraćena nam je mogućnost da obavljamo svoj posao“, piše u saopštenju zaposlenih u toj ustanovi.

Na kolegijumu upravnika i menadžmenta firme, kako se navodi, zaposleni su obavešteni da trenutno nema rešenja za novu nabavku lekova, kao ni za isplatu zaostalih zarada, jer je račun u blokadi.

Navodi se da je Grad Beograd reprogramom u aprilu preuzeo dugovanja prema najvećim dobavljačima.

„To je bila zakasnela mera s obzirom da su još u decembru prošle godine u budžetu grada za 2025. godinu predviđena sredstva za tu namenu. Ovom merom nisu bile obuhvaćena dugovanja prema manjim dobavljačima kao ni dugovanja prema zaposlenima za zaostale zarade“, piše u saopštenju.

Mera je, kako se dodaje, bila neophodna, ali ne i dovoljna za rešavanje nagomilanih problema, koji „godinama muče državni apotekarski sektor“.

Navedeno je da su Apotekarska ustanova „Beograd“ i druge državne apoteke, godinama ukazivale nadležnim institucijama na neravnopravan status u odnosu na privatni sektor, koji je doveo do sadašnje situacije, a posledica toga može biti potpuno gašenje državnog apotekarskog sektora.

Zaposleni, kao najveće probleme zbog kojih „tržišna konkurencija u apotekarstvu nije bila, niti je sada pravedna i održiva“, navode nemogućnost zatvaranja objekata, koji slabo posluju bez saglasnosti osnivača, te sprovođenje centralizovanih javnih nabavki od strane Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja samo za državne apoteke, čime je izgubljena mogućnost ostvarivanja olakšica u nabavci i boniteta.

Navedeno je da je Apoteka „Beograd“ plate, do početka kašnjenja zarada (maj 2024. godine), isplaćivala isključivo iz sopstvenih sredstava i nije bila teret budžetu grada niti države.

„Naprotiv, sav svoj višak sredstava, koji je ostvarivala u poslovanju godinama je davala svom osnivaču Gradu Beogradu“, piše u saopštenju.

(Beta)

