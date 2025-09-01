Danas veliki protest Svi smo ispod nadstrešnice u Beogradu

Povodom deset meseci od tragedije na Železničkoj stanici u Novom Sadu, kada je poginulo 16 osoba i jedna teško povređena, danas će, na poziv srednjoškolaca i studenata u Beogradu biti održan veliki protest pod nazivom „Svi smo ispod nadstrešnice“.

Prema planu koji su saopštili srednjoškolci i studenti, okupljanje je zakazano za 18.30 časova ispred zgrade stare železničke stanice, a organizovani dolazak će biti iz više krajeva Beograda.

Za 16.30 časova zakazano je okupljanje ispred Zemunske gimnazije, a u 17.30 na kružnom toku na Novom Beogradu (Omladinskih brigada). Žitelji Zemuna i Novog Beograda će zajedno krenuti ka staroj Železničkoj stanici.

U 17.15 krenuće kolona iz pravca Prve beogradske gimnazije, a u 17.30 časova s Autokomande.

Okupljanje kod Cvetkove pijace na Zvezdari je zakazano za 17.00 časova odakle će učesnici zajedno s okupljenima ispred Pravnog fakulteta (tu je okupljanje u 17.30 časova) krenuti ka zbornom mestu na Savskom trgu.

Kako je saopšteno, učesnici protesta će u 18.30 časova s platoa ispred Stare glavne železničke stanice krenuti u komemorativnu šetnju Nemanjinom ulicom, zatim će preko Slavije i Kralja Milana proći Resavskom, Bulevarom kralja Aleksandra Obrenovića i Takovskom do Svetogorske.

Poslednja deonica su Svetogorska i Makedonska ulica do Trga Republike.

U padu rekonstruisane nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu, 1. novembra prošle godine poginuli su: Sara Firić (2018) iz Kovilja, Valentina Firić (2014) iz Kovilja, Đorđe Firić (1971) iz Kovilja, Milica Adamović (2008) iz Kaća, Nemanja Komar (2007) iz Stepanovićeva, Anđela Ruman (2004) iz Stare Pazove, Miloš Milosavljević (2003) iz Knićanina, Stefan Hrka (1997) iz Beograda, Sanja Ćirić Arbutina (1989) iz Kaća, Goranka Raca (1966) iz Novog Sada, Vukašin Raković (1955) iz Bukovca, Mileva Karanović (1948) iz Kaća, Đuro Švonja (1947) iz Stepanovićeva, Vasko Sazdovski (1979), državljanin Severne Makedonije, Anja Radonjić (2000) iz Paraćina i Vukašin Crnčević (2006) iz Zmajeva koji je u školu išao u Novom Sadu, dok je teško povređena Teodora Martinko (23) iz Kisača.

Protiv odgovornih za pad nadstrešnice još uvek nije podignuta optužnica i većina tada uhapšenih je puštena da se brani sa slobode.

U međuvremenu je po nalogu Tužilaštva za organizovani kriminal 1. avgusta uhapšeno 11 osoba, osumnjičenih za korupciju u vezi s projektom modernizacije pruge od Novog Sada do granice s Mađarskom.

Među uhapšenima koji se sumnjiče da su koruptivnim radnjama oštetili budžet Srbije za više od 115 miliona dolara, bili su i bivši ministri Tomislav Momirović i Goran Vesić, ali su i oni pušteni da se brane sa slobode.

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je 18. avgusta da je pad nadstrešnice bio „planirana diverzija“ i da je srušena „kao početak obojene revolucije“.

Javnost je tada zatražila od Višeg javnog tužilaštva da tim povodom sasluša Brnabić, ali je reakcija izostala.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je nakon tragedije na Železničkoj stanici izjavio da je „sve bilo rekonstruisano osim nadstrešnice“, što se kasnije tokom istrage pokazalo kao netačno.

Studenti su već od početka novembra prošle godine zahtevali od predstavnika vlasti da objave svu dokumentaciju o rekonstrukciji Železničke stanice u Novom Sadu, što do danas, prema tvrdnjama studenata i profesora građevinskih fakulteta, nije učinjeno.

Prema zvaničnim podacima policije, u Srbiji je od novembra prošle godine održano oko 23.000 protesta u organizaciji studenata i zborova građana, na kojima je tražena odgovornost za pogibiju 16 osoba.

(Beta)

