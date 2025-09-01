Danica Grujičić: Vlast da omogući opoziciji pristup softveru za birački spisak

Profesorka Danica Grujičić iz udruženja Zdravo društvo, koja je od 2022. do 2024. godine bila ministarka zdravlja u Vladi Srbije, ocenila je danas da je neophodno omogućiti opozicionim akterima da pristupe softveru za birački spisak kako bi bila sprečena izborna krađa.

Grujičić je na konferenciji „Kako unaprediti izborni proces u Srbiji – Put za izlaz iz izbornog lavirinta“ kazala da je pristup biračkom spisku „uslov svih uslova“ te dodala da je potrebno postaviti kamere na biračkim mestima.

„Svaka lista koja prikupi dovoljan broj potpisa da učestvuje na izborima, treba da ima dva inženjera koji će imati pristup softveru. Dostupnost izbornom spisku je veoma važna. Kamere treba postaviti na svim izbornim mestima, zabraniti unošenje telefona, identifikacija birača da se vrši na osnovu otiska prsta, a izborni listići da se štampaju u Srbiji da imaju žig i jedinstveni broj“, kazala je u Pres centru UNS bivša ministarka.

Po njenim rečima, na svim televizijama sa nacionalnom frekvencijom sve izborne liste kandidata treba da imaju jednako vreme da predstave svoje ideje.

Ona je kazala da je važno organizovati glasanje i na Kosovu.

Rekla je da se ne obraća samo opozicionim glasačima, već i onima koji podržavaju Srpsku naprednu stranku (SNS,) kao i članovima te partije koji se nisu ogrešili o zakon.

Advokat Vladan Glišić iz Narodne mreže je rekao da smatra da je jedini način da aktuelna vlast bude smenjena da izgubi na izborima, a da pre toga treba organizovati predizbore.

„Borbu protiv vasti treba vratiti u nenasilan institucionalni okvir. Ne treba da čekamo da režim raspiše izbore, treba unapred da izaberemo 250 kandidata koji imaju najveće poverenje naroda. Ideja predizbora nije ništa spektakularno, Amerikanci imaju (takve) izbore u okviru svojih stranaka gde biraju kandidate koji se potom kandiduju za predsednika države“, kazao je Glišić.

Po njegovim rečima, predizbor je način da se suverenitet vrati u ruke naroda i da najviđeniji ljudi budu na listi koja bi se kandidovala na izborima.

Aleksandar Ćorac iz Srpskog nacionalnog foruma ocenio je da je vlast 2013. godine, kada je potpisala Briselski sporazum, oduzela suverenitet narodu.

(Beta)

