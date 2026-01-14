Danska objavila da širi vojno prisustvo na Grenlandu u saradnji sa saveznicima iz NATO

Danska je saopštila da širi vojno prisustvo na Grenlandu, u bliskoj saradnji sa saveznicima navodeći da će doprinos povećanim snagama dati Nemačka, Francuska, Švedska i Norveška.

„Od danas će biti prošireno vojno prisustvo u Grenlandu i oko njega“, navodi se u saopštenju danskih oružanih snaga, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

Ovo je saopšteno dok se odvijao susret ministara spoljnih poslova Danske i Grenlanda – njene autonomne teritorije, s potpredsednikom SAD Džej Di Vensom i državnim sekretarom Markom Rubiom u Beloj kući.

Najavljeno veće vojno prisustvo obuhvata povećanje broja letelica, brodove i vojnika uključujući i iz zemalja NATO saveznika, navodi se u danskom saopštenju.

U saopštenju se navodi da će među državama koje će doprineti ovom povećanju biti Nemačka, Francuska, Švedska i Norveška.

Dodaje se da će vlada Grenlanda i Ministarstvo odbrane Danske nastaviti da „blisko sarađuju“ i da osiguraju i „lokalno angažovanje“.

Ministarka spoljnih poslova Grenlanda Vivijan Mocfeldt rekla je da je „ključni prioritet“ da se bezbednost i odbrana Grenlanda „ojača“ i da se to ostvari „u saradnji sa NATO saveznicima“.

Danski ministar odbrane Troels Lund Poulsen rekao je da je „bezbednost u Arktiku od ključnog značaja“ za Dansku i zajedno sa arktičim i evropskim saveznicima zemlja će „ispitati u narednim nedeljama kako pojačano prisustvo i aktivnost vežbi u Arktiku može da bude primenjeno u praksi“.

Kako je navedeno u saopštenju ovo je odlučeno pošto su se „geopolitičke tenzije proširile na Arktik“.

Predsednik SAD Donald Tramp danas je ponovio da je SAD-u potreban Grenalnd za „nacionalnu bezbednost“ i upozorio na pretnje Rusije i Kine u toj oblasti.

Trampovi zahtevi da preuzme kontrolu nad Grenlandom su odbacili lideri Grenlanda i Danske, zemlje članice NATO čiji je Grenland poluautonomna teritorija.

(Beta)

