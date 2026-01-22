Danska premijerka: Bezbednost Arktika je pitanje za ceo NATO

Danska premijerka Mete Frederiksen rekla je danas da njena zemlja ne može da pregovara o svom suverenitetu, posle objave novog okvirnog sporazma NATO o arktičkoj bezbednosti bez američke upotrebe sile za preuzimanje Grenlanda.

U saopštenju je ocenila da je bezbednost Arktika pitanje za ceo NATO i da je „dobro i prirodno“ da o tome razgovaraju američki predsednik Donald Tramp i generalni sekretar NATO Mark Rute.

Frederiksen je rekla da se često čuje sa Ruteom i da je sa njim razgovarala i pre i posle njegovog jučerašnjeg sastanka sa Trampom u Davosu.

„Bezbednost Arktika je pitanje za ceo NATO. Prema tome dobro je i prirodno da se o tome takođe razgovara izmežu generalnog sekretara i predsednika SAD. Kraljevina Danska dugo se zalagala da NATO poveća svoje angažovanje u Arktiku“, piše u saopštenju.

Premijerka je rekla je da je danska vlada koordinisala napore sa vladom Grenlanda tokom celog procesa.

„NATO je u potpunosti upoznat sa stavom Kraljevine Danske. Možemo da razgovaramo o svim političkim pitanjima: bezbednosti, investicijama, ekkonomiji. Ali ne možemo da razgovaramo o našem suverenitetu. Informisana sam da to nije bio slučaj“, rekla je ona. Istakla je da samo Danska i Grenland mogu da donose odluke koje se na njih odnose.

U saopštenju se dodaje da Danska želi da nastavi da se angažuje u konstruktivnom dijalogu sa saveznicima oko toga kako može da se ojača bezbednost na Arktiku, uključujući i o američkoj Zlatnoj kupoli, pod uslovom da se to radi uz poštovanje danskog teritorijalnog integriteta.

Evropa je odahnula danas posle dramatičnog preokreta američkog predsednika Donalda Trampa oko Grenlanda prethodnog dana na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu u Švajcarskoj kada je povukao najavljeno uvođenje carina za osam evropskih zemalja da bi izvršio pritisak da se dozvoli američko preuzimanje Grenlanda.

Tramp je juče izjavio da je dogovoren novi okvirni sporazum sa NATO oko artičke bezbednosti bez američke pribegavanje sili da preuzme Grenland.

Ipak ostaju mnoga neodgovorena pitanja oko toga u čemu se sastoji dogovor oko Grenlanda, prenosi agencija AP.

(Beta)

