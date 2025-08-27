Danska razmatra izveštaj o Amerikancima koji sprovode tajne operacije na Grenlandu

Danski ministar spoljnih poslova Lars Loke Rasmusen je otpravnika poslova Ambasade SAD Marka Stroha pozvao na razgovor pošto je danska televizija objavila da najmanje tri osobe povezane sa američkim predsednikom Donaldom Trampom sprovode tajne operacije na Grenlandu za kojeg je Tramp rekao da bi želeo da ga vidi kao deo SAD.

Tramp je više puta rekao da želi vlast SAD nad Grenlandom, ogromnom, poluautonomnom teritorijom Danske, bogatom rudama i na strateškom položaju. Nije isključio mogućnost vojne sile da preuzme kontrolu nad tim arktičkim ostrvom bogatim mineralima, koje se nalazi na strateški lociranom mestu.

Danska, saveznica SAD u NATO, ko i Grenland su saopštili da ostrvo nije na prodaju i osudili izveštaje da SAD tamo prikupljaju obaveštajne podatke.

Danski javni servis DR je danas objavio da vladini i bezbednosni izvori koje nije imenovao, kao i neidentifikovani izvori na Grenlandu i u SAD, smatraju da najmanje tri Amerikanca povezana s Trampom na toj teritoriji sprovode tajne operacije uticaja u prilog SAD.

Jedna od tih osoba je navodno sastavila spisak Grenlanđana prijateljski nastrojenih prema SAD, prikupila imena ljudi koji se protive Trampu i navela stanovnike da ukažu na slučajeve koji bi mogli biti iskorišćeni da se Danska predstavi u lošem svetlu u američkim medijima.

Dvoje drugih su pokušali da u istom interesu neguju kontakte sa političarima, poslovnim ljudima i lokalnim stanovništvom.

Operacija vršenja uticaja je organizovani napor da se oblikuje način razmišljanja ljudi da bi se postigli određeni politički, vojni ili drugi ciljevi.

DR je saopštila da je njihova priča zasnovana na informacijama iz ukupno osam izvora koji smatraju da je cilj oslabiti odnose Grenlanda s Danskom i to iznutra, iz grenlandskog društva. DR je saopštila da nije bila u mogućnosti da razjasni da li su Amerikanci radili na sopstvenu inicijativu ili po nečijem naređenju.

„Svesni smo da strani akteri i dalje pokazuju interesovanje za Grenland i njegov položaj“, rekao je danski ministar spoljnih poslova Lars Loke Rasmusen i naglasio da je „neprihvatljiv svaki pokušaj mešanja u unutrašnje poslove Danske“.

Ministar je rekao i da je saradnja vlada Danske i Grenlanda „bliska i zasnovana na međusobnom poverenju“, dodao je.

Obaveštajna i služba bezbednosti Danske (PET) je odgovorila na zahtev AP za komentar rekavši da smatra da je „posebno u sadađjoj situaciji, Grenland meta kampanja uticaja raznih vrsta“ koje bi mogle imati za cilj stvaranje podele u odnosima Kopnhagena i Grenlanda.

Ta služba „procenjuje da bi se to moglo učiniti iskorišćavanjem postojećih ili izmišljenih neslaganja, na primer u vezi sa nekim dobro poznatim pojedinačnim slučajevima, ili promovisanjem ili pojačavanjem određenih stavova na Grenlandu u vezi sa (danskim) Kraljevstvom, Sjedinjenim Državama ili drugim zemljama sa posebnim interesom za Grenland“.

Služba PET je saopštila da je poslednjih godina „kontinuirano jačala“ rad i prisustvo na Grenlandu u saradnji sa tamošnjim vlastima i da će to nastaviti.

Ambasada SAD u Kopenhagenu je u vezi s tim slučajem tražila instrukcije Vašingtona.

Američki Vol strit džurnal (Wall Street Journal) je u maju pisao da je američka administracija naložila tajnim službama da saznaju više o pokretu za nezavisnost Grenlanda od Danske i o tome šta Grenlanđani i Danci misle o tome da SAD eksploatišu prirodne sirovine na Grenlandu.

I tada je dansko ministarstvo pozvalo na razgovor jednog visokog američkog diplomatu, podsećaju mediji.

(Beta)

