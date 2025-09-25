Danski ministar ocenio da su dronovi nad aerodromima hibridni napad, ali nije rekao ko je iza toga

Danski ministar odbrane izjavio je da noćašnje nadletanje dronova iznad nekoliko aerodroma u zemlji predstavlja „hibridni napad“, da iza toga stoji „profesionalni akter“ i predstavlja „sistematsku pretnju“.

Ministar Troels Lund Poulsen, koji je govorio danas na konferenciji za novinare, ipak nije mogao da kaže ko stoji iza tih nadletanja.

Rekao je da su dronovi lansirani „lokalno“ i da je policija pokrenula istragu, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

Još je rekao da nema dokaza o ruskoj umešanosti, ali da je Danska pokrenula to pitanje sa NATO i da bi mogla da upotrebi član 4 da se sazove sastanak o tome.

Neidentifikovani dronovi primećeni su noćas iznad četiri aerodroma u Danskoj, zbog čega je saobraćaj na jednom od njih bio obustavljen više sati, saopštila je policija.

Dronovi su bili primećeni kod aerodroma Olborg na severu, drugom najvećem u zemlji koji je bio zatvoren nekoliko sati, zatim na aerodromima Esbjerg na zapadu, Senderborg i u vazduhoplovnoj bazi Skridstrup na jugu.

To se dešava pošto su početkom nedelje, u ponedeljak nepoznati dronovi već nadletali aerodrome u Kopenhagenu i u Oslu u susednoj Norveškoj, gde je vazdušni saobraćaj bio u prekidu nekoliko sati.

Danski ministar odbrane rekao je da je moguća povezanost između upada dronova u Kopenhagenu početkom nedelje i noćašnjih dronova, ali nije imao konkretne zaključke.

Ministar je rekao da će biti takvih hibridnih napada, da tehnologija brzo napreduje i da ne postoji jedno rešenje za problem. On je rekao da je to zabrinjavajuće i da njegovo Ministarstvo razmatra situaciju ozbiljno.

Posle „globalne procene situacije“ policija i vojska odlučili su da ne obore dronove, posebno zbog bezbednosti civila, rekao je načelnik generalštaba danske vojske Mihael Hildegard na konfereciji za novinare, prenosi Frans pres.

„Nismo priveli operatore dronova“, ranije je saopštila lokalna policija.

Policija je navela da su dronovi leteli sa svetlima i da su mogli da se vide sa tla, ali da nisu mogli da ustanove tip drona i razlog za nadletanje.

Danaska vlada koja naglašava da nije bilo „direktne vojne pretnje“ objavila je da će nabaviti nova sredstva za „detekciju i neutralizaciju dronova“.

„Cilj ovog tipa hibridnih napada je da se seje strah, stvore podele i da se mi zastrašimo, rekao je ministar pravde Peter Humelgard.

(Beta)

