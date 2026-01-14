Danski ministar: Ostaje fundamentalno neslaganje sa SAD o Grenlandu

Ministar spoljnih poslova Danske Lars Loke Rasmunsen rekao je večeras, posle sastanka sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom i potpredsednikom SAD Džej Dijem Vensom, da ostaje „fundamentalno neslaganje“ dve države o Grenlandu, ali da su se dogovorili da formiraju radnu grupu za prevazilaženje razlika, javljaju agencija AP i britabska RTV Bi-Bi-Si (BBC).

„Ta grupa, kako mi to vidimo, trebalo bi da se konentriše na način da se izađe u susret američkim bojaznima za bezbednost, a da se u isto vreme poštuju crvene linije Kraljevine Danske“, rekao je Rasmusen posle dugo očekivanog, ali samo jednočasovnoig sastanka na kojem je učestvovala i ministarka spoljnih poslova Grenlanda Vivijen Mocfelt.

Grenland, najveće ostrvo sveta, u oblasti Severnog pola, autonomna je oblast Danske. Predsednik SAD Donald Tramp traži da se ono stavi pod američku kontrolu i da u tome pomogne NATO čija je i Danska članica, a da je „neprihvatljivo“ za Vašington sve što bi bilo manje od toga da Grenland bude pod američkom vlašću.

Rasmusen je opisao današnji sastanak kao „otvoren ali konstruktivan“ i dodao je da je jasno prenet stav Trampa, ali da Danska ima „drugačiji stav“, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

Po njegovim rečima, radna grupa će biti „na visokom nivou“ i sastaće se za nekoliko nedelja.

Ministarka spoljnih poslova Grenlanda Vivijan Mocfeldt je rekla da se slaže sa Rasmusenovim ocenama.

Odgovarajući na pitanja novinara, Rasmusen je rekao da Danska u određenoj meri deli zabrinutost Trampa za bezbednost u vezi s Grenlandom, prenosi BBC.

Ocenio je da je „apsolutno nepotrebno“ da SAD preuzmu Grenland.

Ukazao je da je Danska najduže od svih drugih američkih saveznika ima diplomatske odnose sa SAD i da je to odličan okvir koji se može upotrebiti da se dođe do „međusobnog dogovora“.

Istakao je da jasno da i dalje postoji neslaganje Danske i SAD o Grenlandu, ali da Danska gleda da li postoji mogućnosti usklađvanja sa Trampom dok se istovremeno poštuju njene „crvene linije“.

„To je posao koji ćemo početi, a da li je to ostvarivo, ne znam“, rekao je Rasmusen.

Sastanak sa Vensom i Rubiom bio je, kako je ocenio, „u vrlo konstruktivnoj atmosferi“ i doneo mogućnost „suprotstavljanja narativu“ Trampa.

Rasmusen je rekao da je jasno da Tramp želi da „osvoji“ Grenland, ali da veruje da je ovaj sastanak uspeo da „promeni američki stav“.

„Vrlo, vrlo jasno smo rekli da to nije u interesu Grenlanda“, rekao je Rasmusen.

Mocfelt je rekla da SAD i Grenland treba da se vrate „normalizovanim odnosima kakve su ranije imali“, da je u interesu obe strane da nađu ravnotežu i da rade kao saveznici.

„Mi smo saveznici, mi smo prijatelji“ rekla je Mocfeldt i dodala da je Grenland mnogo puta naglasio kakav mu je stav, prenosi BBC.

Loke Rasmusen i Mocfelt, zajedno sa ambasadorom Danske u SAD, planiraju da se danas sastanu i sa američkim senatorima iz takozvanog „Arktičkog kokusa“, a dvopartijska delegacija američkih poslanika ide pak za Kopenhagen gde će se ove sedmice sastati sa danskim i grenlandskim zvaničnicima, piše AP.

Danska je danas saopštila da će pojačati svoje vojno prisustvo u regionu Severnog pola i na severu Atlantskog okeana pošto Tramp pokušava da američko stavljanje Grenlanda pod svoju kontrolu opravda tvrdnjom da Kinezi i Rusi imaju svoje namere prema Grenlandu.

Vlada u Kopenhagenu ističe da je vojska SAD već na Grenlandu i da može ojačati svoje tamošnje baze. Pored toga, SAD su 1951. godine potpisale sporazum prema kojem dobijaju široka prava da na tom ostrvu, preko puta Kanade i sa američke strane Atlantika, ustanovljavaju vojne baze uz dozvolu Danske i Grenlanda.

Ministar odbrane Danske Trels Lund Polsen rekao je da će jačanje danskog „vojnog prisustva i manevarskih aktivnosti“ na Arktiku i severnom Atlantiku biti „u tesnoj saradnji sa našim saveznicima“ iz NATO i da je pojačano prisustvo neophodno dok „niko ne može predvideti šta će se dogoditi sutra“.

Polsen nije hteo da kaže novinarima koje će se držve pridružiti Danskoj, i ukazao je da je na saveznicima da obznane svoje učešće.

To je danas učinila Švedska, čiji je premijer Ulf Kristerson rekao da „neki pripadnici švedskih oružanih snaga danas stižu na Grenland“ kao deo grupe nekoliko savezničkih zemalja, radi pripreme za dansku manevarsku operaciju „Operacija Arktička izdržljivost“. Pomoć u pripremi operacije pružiće dva pripadnika norveškog vojnog personala, rekao je ministar odbrane Norveške Tore O Sandvik, prenosi AP.

Danska je danas saopštila da od danas širi vojno prisustvo na Grenlandu i oko njega u bliskoj saradnji sa saveznicima navodeći da će doprinos povećanim snagama dati Nemačka, Francuska, Švedska i Norveška.

(Beta)

