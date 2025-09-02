Dansko predsedavanje EU: Proširenje ključno za jačanje Unije

Proširenje je ključno u jačanju Evropske unije, izjavila je danas Mari Bjere (Marie Bjerre), ministarka za evropske poslove Danske, aktuelne predsedavajuće unije, posle neformalnog sastanka ministara evropskih poslova 27 zemalja članica EU i ministara za evropske integracije zemalja kandidata u Kopenhagenu, saopštilo je dansko predsedavanje.

Saopšteno je da su na sastanku razgovarali između ostalog o naporima zemalja koje žele da postanu članice da se prilagode Kopenhaškim kriterijumima i kako da ojačaju motivaciju za važan rad na reformama, što je tema na vrhu dnevnog reda.

„Suočavamo se sa novom realnošću, sa novim vetrovima iz SAD i agresivnom Rusijom. To znači da EU mora da bude sposobna da stoji nezavisnije. Proširenje EU igra odlučujuću ulogu u jačanju Unije. Veća Evropska unija će doprineti stabilnijoj i predvidljivijoj bezbednosnoj situaciji širom Evrope, i to je ono što nam je potrebno“, izjavila je ministarka za evropske poslove Danske Mari Bjere.

Naglašeno je da je proširenje ključni prioritet za dansko predsedavanje Unijom.

Kao predsedavajuća Saveta EU Danska radi na konkretnom napretku u pregovorima o proširenju, ukazuje se u saopštenju.

Danska ministarka istakla da to uključuje Ukrajinu čiji su reformski napori u teškim okolonostima impresivni.

Ona je ocenila da značajan napredak takođe može biti napravljen sa drugim zemljama kandidatima koje su aktivno angažovane u reformskim naporima.

Ministri EU su na sastanku takođe razgovarali o internim reformama Unije radi pripreme za prijem novih članica, navodi se u saopštenju.

Ocenjeno je da su razgovori koristan doprinos Evropskoj komisiji koja ove godine, kako se očekuje, treba da predstavi niz analiza o posledicama proširenja za EU.

Dansko predsedavanje Unijom takođe stavlja veliki naglasak na vladavini prava i jačanju vrednosti EU. Dva konkretna primera su da će Predsedništvo nastaviti u Savetu EU dijalog o vladavini prava i raditi na proceduri protiv Mađarske zbog kršenja vrednosti EU.

„Naši razgovori su danas pokazali široku podršku zaštiti zajedničkih vrednosti EU. Ja sam takođe ukazala na snažnu podršku među većinom mojih EU kolega da ojačaju sredstva EU koja osiguravaju usklađenosst sa osnovnim vrednostima EU“, rekla je Mari Bjere.

(Beta)

