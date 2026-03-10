Deci migrantima koja su đaci u Srbiji uručena materijalna pomoć EU

U Evropskoj kući u Beogradu je deci migrantima koji pohađaju škole u Srbiji uručena materijalna pomoć u vidu laptopova i školskog pribora.

Sredstva za ovu pomoć obezbedila je Evropska unija, a u ovom programu učestvovali su i Ministarstvo prosvete i Međunarodna organizacija za migracije.

Zamenica šefa delegacije EU u Srbiji Plamena Halačeva izjavila je da je obrazovanje „osnovno pravo, a ne privilegija“, i da ono pripada svakom detetu.

„Obrazovanje je verujem prekretnica za svakoga, osnov demokratije ali i alat za budućnost i za dalji razvoj svakoga, ali i osnovno pravo, a ne privilegija i zato smatram da pripada svakom, svakom detetu ponaosob“, rekla je ona.

Halačeva je takođe izjavila i da je krajnji cilj „sistem koji neće nikoga zapostaviti“.

„Naša vizija jeste potpuno jasna. Želimo sistem koji nkoga neće zapostaviti sistem koji će pružati podršku svakome svakoj porodici i koji će na taj način omogućiti inkluziju i osecaj pripadnosti. 2015. godine je EU za sebe postavila jasan cilj, a to je zaštita migranata i izbeglica i da pruža podršku svima“, rekla je ona.

Ona je izjavila i da će kroz poslednji „takav paket“ EU, 59 škola u Srbiji dobiti svu neophodnu školsku opremu.

„I upravo kroz taj projekat 59 škola širom Srbije dobiće svu neophodnu školsku opremu. I tu ne govorimo samo o opremi kao takvoj, ne govorimo samo o olovkama, hemijskama i papirima već prilici da nastave sa daljim razvojem. Upravo integracijom učenika migranata, ne transformišu se samo njihovi životi već i naši“, rekla je ona.

Šef misije Međunarodne organizacije za migracije u Srbiji Zejnal Hadžijev izjavio je da kada se deci migrantima da prilika, oni postaju „značajan deo jednog društva“.

„Od svih događaja kojima sam prisustvovao u poslednjih godinu ipo dana ovaj je najdragoceniji. Kada deci migrantima damo priliku da rastu i da napreduju oni postaju značajan deo društva, onog društva koje ga je prihvatilo postaju inženjeri doktori i drugi članovi društva“, rekao je Hadžijev.

On je dodao i da podržavajući talente te dece, ona će postati „rezilijentni članovi društva“.

„I svako dete jeste potencijal, a taj potencijal kada prođe kroz proces obrazovanja pretvarate u stručnjake koji potom mogu da prikažu i kreativnost i inovativnost i sve ostale potencijale koje u sebi imaju. I upravo podržavajući njihove talente oni postaju arhitekte, sporstisti, glumci i pred sobom imaju budućnost koja ide izvan učionica i tako postaju rezilijentni članovi društva“, izjavio je Hadžijev.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com