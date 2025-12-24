Deda Mraz danas deli poklone pod budnim okom američke vojske, ali postoje i druge opcije

Svetska turneja Deda Mraza počinje danas pod budnim okom američke vojske, koja decenijama 24. decembra na Badnji dan po gregorijanskom kalendaru prati kretanje i avanture mitskog lika u crvenoj odori i belom, dugom bradom.

Za nekoliko sati, najbrže vozilo na svetu poleteće sa Severnog pola, preneli su svetski mediji i dodali da sada postoje i druge mogućnosti za praćenje Deda mraza.

Dok je dostava poklona čarolija, plan leta se pažljivo prati. Bez obzira da li ste roditelji ili ljubitelj avijacije, dostupno je nekoliko kontrolnih tabli koje će pomažu da se prati svaki trenutak noći između 24. i 25. decembra.

Američka vojna komanda Norad (North American Aerospace Defense Command), zadužena za vazdušnu bezbednost u SAD i Kanadi već godinama prati putanju sanke Deda mraza koji kreće sa Severnoj posla.

NORAD je najozbiljniji i najdugovečniji alat, ta vojna komanda ove godine slavi 70. godišnjicu svog programa praćenja Deda Mraza.

Saradnja NORAD-a s avanturama mitskog lika traje od 1956. godine, kada je neko u novinama objavio navodni broj Deda Mraza. Tada je jedan dečak greškom pozvao američku komandu od koje je tražio poklone.

NORAD je tada, poštujući volju dečaka, naredio jednom svom pripadniku da deci kaže „tačnu lokaciju Deda Mraza“.

To praćenje sa razvojem tehnologije nudi trodimenzionalni pogled na globus, donekle „vojni“, ali veoma edukativan.

NORAD mobiliše svoje infracrvene satelite, sposobne da detektuju toplotni potpis crvenog nosa irvasa Rudolfa, kao i svoje borbene avione za pratnju konvoja.

Za ovu 70. godišnjicu, organizacija uvodi inovaciju tako što olakšava kontakt – deci više nije potreban fiksni telefon da bi stigli do operativnog centra. Opcija internet poziva sada je dostupna direktno na veb stranici, uz podršku sistema za prevođenje na više od 200 jezika.

Naredna opcija za praćenje Deda mraza i za ljubitelje avijacije je sajt – Flightradar24.

Ako neko ima naviku da proverava da li su letovi članova porodica ili prijatelja na vreme, ta opcija može da bude interesantna.

Popularna veb stranica za praćenje letova Flightradar24 sada integriše sanke Deda mraza među prave Boinge i Erbase.

Ta opcija je omiljena među ljubiteljima avijacije zbog svog humora prepunog tehničkih detalja. Čak je moguće aktivirati 3D prikaz preko dugmeta na dnu dnevnika leta za veće uranjanje u pravi vazdušni saobraćaj.

Da biste pronašli sanke Deda mraza na mapi, jednostavno se potraži registracija – HOHOHO ili kodno ime SANTA1. Na tom sajtu je čak navedeno da je letelica Deda mraza stara 1.753 godine i da koristi rogove životinja kao dodatne antene. Tehničko praćenje je počelo 23. decembra tradicionalnim „probnim letovima“ iznad Severnog pola.

Zabavna opcija za mlađu decu je Google Santa Tracker.

Za manje tehnički i više vizuelni pristup, Gugl ostaje pouzdan izbor sa svojom stranicom „Na stazi Deda Mraza“.

Interfejs podseća na džinovski crtani film. Gugl koristi sopstvenu tehnologiju Mapa za prikazivanje lokacije sanki, ali celokupni dizajn je video igra.

Kontrolna tabla prikazuje poslednju posećenu lokaciju, sledeću destinaciju i, što je najvažnije, brojač u realnom vremenu koji pokazuje broj isporučenih poklona.

Međutim, mediji takođe upućuju upozorenje na lažne Deda Mrazove.

Iako su zvanični alati poput NORAD-a ili Gugl-a bezbedni, to nije slučaj sa svim što se nalazi u prodavnicama aplikacija.

Hakeri mogu da iskoriste Božić da bi postavili brojne zamke.

Francuski mediji su naprimer upozorili na nepoznate aplikacije za „praćenje rute Deda Mraza“ koje zahtevaju pristup ličnim podacima ili uključivanje kamere. Cilj je krađa ličnih podataka za zloupotrebu.

„Takođe, budite oprezni sa reklamama koje podstiču decu da pozovu Deda Mraza da bi saznali njegovu lokaciju. Brojevi koji počinju sa 08 ili 118 su često premijum tarifni brojevi, a telefonski račun može tako naglo da poraste. Budite kritični prema uslugama – video konferencija sa Deda Mrazom: neke kriju ponavljajuće plaćene pretplate iza naizgled besplatne probne ponude“, dodali su mediji.

(Beta)

