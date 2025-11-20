Dejan Madić prošao Senat, ostaje rektor Univerziteta u Novom Sadu

Dosadašnji rektor Univerziteta u Novom Sadu (UNS) Dejan Madić ostaće na toj funkciji, odlučeno je na današnjoj sednici Senata UNS.

Senat je na današnjoj sednici razmatrao zahtetrv za razrešenjem Madića, koji su podržala nastavno-naučna veća svih fakulteta i sva tri instituta, njih ukupno 17.

Senat ima ukupno 29 članova, a za Madićevo razrešenje je bila neophodna većina glasova.

Dekani su na tajnom glasanju glasali suprotno odlukama svojih fakulteta: za razrešenje je bilo sedam glasova, protiv razrešenje Madića 11, uz po jedan uzdržan i nevažeći glas.

Senat UNS je danas, nakon gotovo godinu dana, razmatrao zahtev za Madićevo razrešenje.

Madićevu smenu je, nakon izjašnjavanja svih naučno-nastavnih veća, 17. februara zatražilo svih 17 jedinica Univerziteta, odnosno 14 fakulteta i tri instituta.

Akademska mreža Slobodan univerzitet Novi Sad pozvala je prethodno članove Senata UNS (dekane i direktore instituta) da sprovedu odluku svojih institucija i na sednici Senata usvoje inicijativu za razrešenje rektora Dejana Madića.

Studenti i profesori Univerziteta u Novom Sadu priredili su pred današnju sednicu „dobrodošlicu“ rektoru: postavljeni su papiri na kojima su bili ispisani datumi svih odluka pojedinačnih fakulteta i instituta kojima se traži Madićevo razrešenje.

Takođe, na stepenicama na ulazu u zgradu Rektorata postavljeni su led ekrani na kojima su ekitovana svedočenja građana o brutalnosti policije 5. septembra.

Tog dana je, nakon brutalne policijske reakcije u kampusu, rektor Madić uveo policiju u zgradu Rektorata, gde su više sati zadržali zatvorene studente, profesore i građane, bez da su bili uhaopšeni.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com