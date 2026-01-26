Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu tvrdi da je bio prinuđen da pozove policiju

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Milivoj Alanović kazao je danas da je bio prinuđen prošle nedelje da pozove policiju na tu visokoškolsku ustanovu kako bi sprečio blokadu nastave.

On je tokom gostovanja na Radio-televiziji Vojvodine (RTV) rekao da se odlučio na taj korak kada je video da studenti „dramatičnom brzinom“ unose dušeke u hol fakulteta i ne reaguju na njegove molbe da to ne čine.

„Blokada kao sredstvo borbe nije dobro rešenje. Plašim se da razgovor sa studentima nije bio moguć u tom trenutku. Nisam srećan što je policija morala da interveniše. Nadao sam se da će studenti napustiti hol fakulteta kad dođu policajci, ali se to nije desilo“, kazao je Alanović.

Po njegovim rečima, među ljudima koji su blokirali fakultet nije bilo mnogo studenata.

Više stotina policajaca u opremi za razbijanje demonstracija izbacilo je prošle nedelje sve okupljene građane, studente i zaposlene koji su blokirali zgradu Filozofskog faklteta u Novom Sadu, a koji su se okupili da izraze protest zbog toga što je profesorki Jeleni Kleut uručen otkaz.

Alanović je kazao da mu je žao što je došlo do prekida radnog odnosa i što je Kleut ostala bez posla, ali da on ne može mimo odluke Senata univerziteta da joj produži ugovorni odnos.

„Fakultet trenutno nema mogućnost da Jeleni Kleut ponudi aneks ugovora zato što je ona izgubila akademsko zvanje. Ona nije izabrana za redovnog profesora. Nije joj produženo zvanje vanrednog profesora, to znači da ne može biti angažovana na fakultetu u nastavi“, kazao je dekan.

Po njegovim rečima, mala je verovatnoća da su svi dekani koji su članovi Senata novosadskog univerziteta politički instruisani te da su zato odlučili da Kleut ne postane redovna profesorka.

„Može se ovo tumačiti kao politički progon. Međutim, na jedan način se moraju artikulisati politički zahtevi, a na drugi način se moramo odnositi prema akademskim zahtevima i normama. Jedina zaštita u tim situacijama je da zadovoljimo akademske zahteve i ispunimo sve procedure dosledno (…) Zalažem se za depolitizaciju univerziteta“, kazao je Alanović.

Profesorki Jeleni Kleut, uprkos jednoglasnoj podršci stručnih i izbornih veća, Senat Univerziteta u Novom Sadu uskratio je izbor u zvanje redovnog profesora, nakon čega joj je prekinut radni odnos.

Filozofski fakultet u Novom Sadu poslao je danas urgenciju Upravnom sudu sa molbom za donošenje privremene mere koja bi omogućila da se Kleut vrati na posao do okončanja sudskog postupka po njenim tužbama protiv Univerziteta u Novom Sadu.

(Beta)

