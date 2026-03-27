Dekan Filozofskog nakon saslušanja: Probaćemo da izguramo istinu do kraja

Dekan Filozofskog fakulteta u Beogradu Danijel Sinani je nakon saslušanja u Upravi kriminalističke policije, održanog u vezi sa smrću studentkinje koja je sinoć pronađena na platou ispred te visokoškolske ustanove, rekao da je u policiji sve bilo "vrlo profesionalno i korektno".

Saslušanje u svojstvu građanina je trajalo tri i po sata, javlja N1.

Sinanijev branitelj, advokat Jugoslav Tintor, naveo je da za sada nema indicija da se protiv dekana pokreće bilo kakav postupak.

„Postavili su pitanja u vezi sa samim slučajem, kako sam ga video i doživeo, objasnio sam sve što treba u vezi sa tim, odnosno koja su moja saznanja. Pričali smo i nekim organizacionim stvarima na fakultetu“, rekao je Sinani za N1.

U toku je saslušanje i prodekana za nastavu, prodekana za finansije i šefice tehničke službe.

Telo studentkinje nađeno je sinoć oko 23 časa na platou ispred zgrade tog fakulteta.

Po navodima medija, devojka je skočila sa petog sprata zgrade Filozofskog fakulteta.

(Beta)

