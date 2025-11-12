Dekan Fizičkog fakulteta: Nove blokade bile bi samoubistvo za fakultete

Dekan Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu Voja Radovanović ocenio je danas da bi nove blokade bile „samoubistvo za fakultete“ i da ne bi uticale na odluke vlasti.

„Lično mislim da blokade nemaju smisla. One su bile delotvorne prošle školske godine do nekog trenutka, a ako bi se sa njima nastavilo to bi bilo kontra produktivno“, kazao je Radovanović za list Danas.

Dodao je da bi one uticale samo na studente i profesore ali ne i na odluke vlasti.

„Ako bi se sada blokade nastavile, imali bismo ozbiljan problem da su dve godine držane u nestandardnim uslovima i to bi se odrazilo na obrazovanje“, rekao je Radovanović.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com