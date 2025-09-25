Dekan Fizičkog fakulteta: Vlast srlja i uvodi društvo u represiju jer nema izbora

Dekan Fizičkog fakulteta Voja Radovanović izjavio je da bi pošteni izbori spustili tenziju u društvu, ali da vlastima istraživanja pokazuju da ne mogu da ih dobiju ni uz sve mahinacije.

„Izbori bi trebalo da spuste tenzije u društvu. Ali ako ti izbori opet budu nepošteni, ako ćete opet dovlačiti ljude sa strane da glasaju i ako ćete opet vršiti sve one mahinacije za koje postoje opravdane sumnje da se vrše, onda ni izbori neće rešiti problem. Zemlja je u velikoj nestabilnosti“, rekao je Radovanović, u intervjuu za nedeljnik NIN.

On je istakao da je osnovni postulat ljudi iz ove vlasti opstanak na vlasti i zapravo im ništa drugo nije toliko važno, ali da su „studenti i građani shvatili da se ne može živeti pod nadstrešnicom, da je to prosto opasno“.

„Pretpostavljam da imaju istraživanja koja im jasno ukazuju da u ovoj situaciji ne mogu da dobiju izbore, čak ni uz sve mahinacije koje izvode u toku samog izbornog procesa i pre izbora. S druge strane, mislim da čovek nekad treba i da nešto izgubi da bi možda kasnije dobio. Na ovaj način vlast srlja i uvodi čitavo društvo u represiju, jer nema izbora“, naveo je Radovanović.

Dodao je da „ako vi suštinski nemate većinu u građanstvu, vama ne preostaje drugi mehanizam da vladate sem represije“.

„I to onda celo društvo vodi ka sukobima, a ti sukobi su nepredvidivi, vi ne znate kako će to da se završi. To nije dobro ni za koga, ni za vlast“, opomenuo je Radovanović.

On je rekao da bi mu bila čast da bude na studentskoj listi, ali da nema političke ambicije i zato ne bi bio na toj listi, uz konstataciju da je postao dekan 1. oktobra i da ga čeka još mnogo posla na samom fakultetu.

„Ovi protesti traju jako dugo. I jako dugo su bili mirni. I upravo je to što su protesti bili mirni bio ključ uspeha. I uvek kada protesti postanu nasilni, verovatnoća da uspeju opada. Ali hajde da krenemo od toga kome najviše odgovara da protest bude nasilan – pa onome ko je protiv protesta, a to su vlasti“, rekao je Radovanović i dodao da postoje indicije da je sama vlast isprovocirala incidente.

„Ali opet ne mora ni to da bude sto posto tačno, znate, ljudi su umorni, studenti su umorni, sve ovo jako dugo traje, oni su uložili mnogo i znanja i truda i energije, iscrpili su se, približava se nova školska godina, postoji velika izvesnost da izgube godinu… I onda u takvoj situaciji nije ni čudo da neko izgubi živce i da krene u neku vrstu nasilja. Pritom moramo reći da nisu studenti bili glavni akteri protesta u Novom Sadu, Valjevu…“, objasnio je Radovanović.

Na pitanje o odnosu vlasti prema državnim fakultetima, on je ocenio da je „glavni moto naše vlasti opstanak i svako onaj ko pruža neku vrstu otpora, ali čak ne ni otpora, nego samo kaže, ‘e, to što vi radite nije dobro, trebalo bi raditi na drugi način’, ko ukazuje na greške, čak krajnje dobronamerno, oni ga doživljavaju kao neprijatelja“.

„U tom smislu, oni su univerzitet, fakultete, profesore, studente, prepoznali kao neprijatelje. I sada imaju tendenciju da se neprijateljima svete. I ne biraju sredstva za to“, istakao je Radovanović.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com