Dekan Patrik Drid u pratnji policije jutros ušao u blokirani DIF u Novom Sadu

Rano jutros dekan novosadskog Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Patrik Drid ušao je u pratnji policije u zgradu fakulteta, potvrdili su studenti u blokadi agenciji Beta.

Prema svedočenju studenata, „batinaši“ su razbili prozore i ušli u zgradu, a potom je Drid pustio i nekoliko pripadnika policije na fakultet.

Ispred zgrade je trenutno kordon policije u opremi za razbijanje demonstracija, a studenti su pozvali građane da dođu ispred fakulteta.

Ovo je drugi fakultet novosadskog univerziteta na koji je dekan pozvao policiju, od prošlog utorka policija je i na Filozofskom fakultetu gde je za danas najavljen početak ispitnog roka.

Drid je u aprilu pokušao da uđe na fakultet i tada su se pripadnici interventne policije i Žandarmerije sukobili sa građanima i studentima koji su stajali na ulazu, a policija je koristila palice i biber sprej.

(Beta)

