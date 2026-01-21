Dekan tražio od studenata da prekinu blokadu Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

 –  

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Milivoje Alanović je od studenata koji su blokirali tu zgradu zbog otpuštanja vanredne profesorke Jelene Kleut, tražio da prekinu blokadu.

Foto: Beta

On im je rekao da Filozofski fakultet nema pravne mogućnosti da vrati Kleut na posao i da ona treba da se obrati Upravnom sudu.

To je izazvalo negodovanje okupljenih, nakon čega se dekan povukao.

Studenti su doneli dušeke, posteljinu i jastuke u hol fakulteta i najavili da planiraju da tu prenoće.

Skup podrške bivšoj profesorki Filozofskog fakulteta Jeleni Kleut koja je danas zvanično dobila otkaz, počeo je u 12 časova u zgradi Fakulteta uz poruku „Ako Kleut ne predaje, niko neće“.

Uručenjem rešenja o otkazu ona je i formalno ostala bez posla u toj visokoškolskoj ustanovi.

U rešenju u koje je imala uvid agencija Beta piše da je radni odnos te profesorke Komunikologija prestao 20. januara „usled isteka roka na koji je zasnovan“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com