Dekan tražio od studenata da prekinu blokadu Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Milivoje Alanović je od studenata koji su blokirali tu zgradu zbog otpuštanja vanredne profesorke Jelene Kleut, tražio da prekinu blokadu.

On im je rekao da Filozofski fakultet nema pravne mogućnosti da vrati Kleut na posao i da ona treba da se obrati Upravnom sudu.

To je izazvalo negodovanje okupljenih, nakon čega se dekan povukao.

Studenti su doneli dušeke, posteljinu i jastuke u hol fakulteta i najavili da planiraju da tu prenoće.

Skup podrške bivšoj profesorki Filozofskog fakulteta Jeleni Kleut koja je danas zvanično dobila otkaz, počeo je u 12 časova u zgradi Fakulteta uz poruku „Ako Kleut ne predaje, niko neće“.

Uručenjem rešenja o otkazu ona je i formalno ostala bez posla u toj visokoškolskoj ustanovi.

U rešenju u koje je imala uvid agencija Beta piše da je radni odnos te profesorke Komunikologija prestao 20. januara „usled isteka roka na koji je zasnovan“.

(Beta)

