Dekan tražio od studenata da prekinu blokadu Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

On im je rekao da Filozofski fakultet nema pravne mogućnosti da vrati Kleut na posao i da ona treba da se obrati Upravnom sudu.
To je izazvalo negodovanje okupljenih, nakon čega se dekan povukao.
Studenti su doneli dušeke, posteljinu i jastuke u hol fakulteta i najavili da planiraju da tu prenoće.
Skup podrške bivšoj profesorki Filozofskog fakulteta Jeleni Kleut koja je danas zvanično dobila otkaz, počeo je u 12 časova u zgradi Fakulteta uz poruku „Ako Kleut ne predaje, niko neće“.
Uručenjem rešenja o otkazu ona je i formalno ostala bez posla u toj visokoškolskoj ustanovi.
U rešenju u koje je imala uvid agencija Beta piše da je radni odnos te profesorke Komunikologija prestao 20. januara „usled isteka roka na koji je zasnovan“.
