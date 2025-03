Dekanka Filološkog fakulteta: Pojedine izmene Zakona o visokom obrazovanju su kozmetičke

Dekanka Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu Iva Draškić Vićanović rekla je da će, ako budu usvojene izmene Zakona o visokom obrazovanju, rešiti neke dugogodišnje probleme finasiranja visokoškolskih ustanova, ali da su izmene poput smanjenja predstavnika države u savetima fakulteta kozmetičke.

Ona je u intervjuu za ovonedeljno izadanje NIN-a kazala da će izmenama tog zakona o kojem bi danas trebalo da se glasa, biti rešeno pitanje materijalnih troškova koje fakulteti imaju, a koje, kako je navela, država decenijama ni približno ne pokriva, iako je dužna da to čini.

„Osnovica za obračun zarada u visokom obrazovanju biće izjednačena sa osnovnim i srednjim obrazovanjem. Moram da kažem da je to povišica od 16 odsto, koja je pre dve i po godine, kada smo to predlagali, delovala značajno, ali je inflacija vremenom i tu povišicu obesmislila“, rekla je Draškić Vićanović.

S druge strane, kako je rekla, neke izmene su gotovo kozmetičke, poput minimalnog smanjenja broja predstavnika države u savetima fakulteta i univerziteta.

„Izmenama zakona iz 2018, njihov broj je udvostručen: fakulteti u sastavu UB do 2018. godine imali su četiri člana Saveta koje imenuje Vlada, a izmenama iz 2018. godine taj broj je uvećan na osam. Sada će on biti minimalno smanjen (na sedam), a i to tek kada se okonča mandat sadašnjih članova“, ocenila je Draškić Vićanović.

Dodala je da je insistiranje na tako velikom broju predstavnika država očigledan pritisak na autonomiju univerziteta.

(Beta)

